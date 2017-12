Andreea Raicu: „Este flatant să fii o sursă de inspiraţie”

Vedeta de televiziune Andreea Raicu este considerată drept una dintre cele mai în vogă prezenţe mondene autohtone. Într-un interviu acordat, în exclusivitate, cotidianului „Telegraf”, frumoasa brunetă a vorbit despre ceea ce înseamnă să fii persoană publică, dar şi despre relaţia ei cu nu mai puţin cunoscutul Tudor Chirilă.

Reporter: Ce proiecte are Andreea Raicu, atît pe plan profesional, cît şi personal?

Andreea Raicu: Nu sînt genul de persoană care îşi plănuieşte foarte strict viitorul, nu cred că lucrurile trebuie grăbite în vreun fel sau organizate, pentru că îmi plac surprizele. Momentan, sînt foarte fericită cu cel mai important proiect al meu, emisiunea „Megastar”, căreia îi dedic cea mai mare parte a timpului. Pe plan personal, mă ocup de definitivarea proiectului noii mele case, care, deocamdată, este este în stadiul de construcţie. Dar încerc deja să caut idei pentru amenajările interioare, obiecte de mobilier şi alte detalii care ţin de design. Despre celelalte proiecte la care mă gîndesc voi vorbi atunci cînd se vor concretiza. Din superstiţie, nu obişnuiesc să o fac înainte.

Rep: Cum te simţi fiind mereu în centrul atenţiei presei şi nu numai?

A.R: Este flatant să ştii că oamenii te plac şi chiar te consideră sursa lor de inspiraţie. Faptul că se scrie despre tine înseamnă că interesul publicului este destul de mare şi este o dovadă că alegerile şi munca ta, de-a lungul timpului, nu au fost întîmplătoare. Eu sînt o persoană deschisă şi atîta vreme cît viaţa mea intimă nu este invadată, consider că relaţia cu presa este una benefică pentru ambele părţi.

Rep: Care este secretul frumuseţii tale? Ce faci pentru a fi mereu în formă?

A.R: Probabil că am şi o informaţie genetică foarte bună, pentru că nu fac neapărat ceva extraordinar pentru a fi în formă. Evident, am o rutină zilnică pentru îngrijirea tenului, în mod special, deoarece mă machiez destul de des, atît pentru emisiunea „Megastar”, cît si pentru alte evenimente la care merg. Iar sportul este o activitate pe care o fac cu mare plăcere, face parte deja, din rutină, mă relaxează şi îmi dă un tonus excelent. Dar, în concluzie, nu fac altceva decît ceea ce ar putea să facă orice femeie din România, care se respectă şi pune preţ pe sănătatea şi pe imaginea ei.

Rep: Ce înseamnă să ai un iubit la fel de cunoscut ca şi tine?

A.R: Faptul că amîndoi sîntem obişnuiţi să fim în atenţia publică face ca relaţia noastră, din acest punct de vedere, să fie mai relaxată. Dar este destul de greu, în general, să faci faţă atunci cînd se pune foarte mare presiune pe viaţa personală, atunci cînd linia dintre privat şi public devine foarte fină.

Rep: Ce designeri preferi?

A.R: O amintesc, prima, pe prietena mea Irina Schrotter, care îmi semnează ţinutele pentru emisiunea „Megastar” şi de care mă leagă nu numai o colaborare lungă şi foarte frumoasă, dar şi o prietenie. Merg des la Iaşi, pentru a pune la punct ţinutele pentru emisiune, dar şi pentru a definitiva piesele din colecţia Irina Schrotter-Andreea Raicu. Iar Răzvan Ciobanu este, de asemenea, preferatul meu. Dintre designerii străini îmi plac Chloe, Zac Posen, Marc Jacobs, Stella McCartney. Mă bucur că, în ultima vreme, shoppingul a devenit foarte ofertant în România, au venit şi încă vor mai apărea multe branduri consacrate, magazine multibrand şi concept store.

Rep: Apelezi la ajutorul unui stilist?

A.R: Este deja ştiut faptul că, împreună cu prietena mea, Ramona Voicu, cea care se ocupă de imaginea mea, aleg piesele principale pentru fiecare sezon şi accesoriile pe care le consider absolut necesare. Nu sînt dependentă de shopping, uneori nu am nici măcar răbdarea minimă necesară, însă am grijă ca, în fiecare sezon, să îmi reîmprospătez garderoba cu piese versatile, care pot fi combinate perfect între ele. Dar micul meu secret este faptul că nu pot rezista tentaţiei de a-mi cumpăra pantofi... sînt slăbiciunea mea.

Rep: Ce sfat le dai tinerilor care îşi doresc o carieră în televiziune?

A.R: Este foarte important să nu încerce să fie altceva decît sînt, să îndrăznească mereu, să persevereze în realizarea visului lor, pentru că adevăratele talente, mai devreme sau mai tîrziu, nu rămîn nedescoperite. Şi să îşi asume, încă de la început, faptul că, pentru a reuşi cu adevărat, trebuie să dai dovada de seriozitate şi să munceşti foarte mult.