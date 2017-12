Andreea Vass, file de poveste

DRAGĂ JURNALULE, în trimestrul III din 2011, România a avut o creştere economică de 1,8% faţă de trimestrul anterior, ceea ce înseamnă că rămânem pe primul loc în topul UE-22. Weee! Sectoarele care au contribuit la acest succes sunt agricultura, cu cea mai spectaculoasă creştere ever, de peste 22%, urmată de construcţii, cu 7%, şi industrie, cu 6%. În primele nouă luni din 2011, PIB-ul meu, adică al nostru, a ajuns la 388,7 miliarde lei, adică a crescut cu 2,7% faţă de anul precedent. Weee! Agenţii de rating de la Moody’s estimează că vom creşte cu 2,2%, în 2012, pentru că vom absorbi fonduri europene, iar inflaţia va fi de 3%, ceea ce înseamnă că NOI am avut dreptate. Weee! În octombrie, producţia industrială a crescut cu 4,8% şi ne-a dus pe locul 6 în UE! Weee! Veniturile medii lunare au crescut cu 7,7%, în trimestrul III, deci românii trăiesc bine, aşa cum le-am promis. Weee!

DRAGĂ ANDREEA VASS, creşterile procentuale nu înseamnă nimic. După cum am tot zis, un plus de 0,00000000001% al PIB-ului Germaniei, care pune statul pe locul -1.000 din UE, reprezintă mai mult decât un plus de 1,8% al PIB-ului nostru anemic, în orice zi şi în orice valută. De ce nu-i PIB-ul nostru mai „vestic”? Păi pentru că mediul de afaceri este pur şi simplu sufocat cu măsuri de sprijin, cu fonduri şi infrastructură, încât nu ştie ce să aleagă (asta a fost ironie, ca să fim înţeleşi!). Creşterea agriculturii e o excepţie. Punct. Şi bine ar fi să uităm repede de ea, pentru că nu vom mai avea aşa ceva prea curând (adică nici în 2012, OK?). Moody’s estimează multe. Dacă vrei să afli cum merge economia, lasă agenţiile de peste ocean şi vorbeşte cu managerii. Ei nu sunt chiar atât de optimişti. Dar au şi motive. Cât despre venituri, nu uita de inflaţie, care, până în trimestrul trei, era cea mai mare din UE. Ajustează, la cel mai simplist nivel, şi vei afla că salariile au stagnat, în cel mai bun caz, şi că nimeni nu trăieşte bine (excepţiile le cunoşti).