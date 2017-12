Andreea Vass: „România are nevoie de o femeie preşedinte”

Guvernanţii au demonstrat în nenumărate rânduri că nu ştiu ce e mai bine în ţară şi nici atât care sunt nevoile românilor. Măsurile pe care le-au luat au sărăcit poporul şi l-au dus la disperare pentru că buzunarele li s-au golit, iar banii nu i-au mai recuperat, deşi aveau promisiuni ferme. Aceeaşi portocalii au mai spus că: România are nevoie de austeritate, România are nevoie de pensii tăiate, România are nevoie de salarii mai mici, România are nevoie de taxe mai multe şi mai mari şi, nu în ultimul rând, România are nevoie de amenzi şi impozite europene pe baza unor venituri ca-n Somalia. De ce tocmai acum ar şti ei ce e mai bine pentru ca România să se dezvolte?! Aşa cum zice vorba din popor „ţara arde şi baba se piaptănă” aşa şi consiliera premierului, Andreea Paul-Vass, după ce s-a gândit ea bine, a concluzionat că ţara are nevoie de o femeie preşedinte sau prim-ministru. De parcă asta ar fi principala problemă a românilor! \"România are nevoie de o femeie preşedinte sau prim-ministru, la fel cum un copil are nevoie de mamă\", a fost declaraţia consilierei lui Boc, dovedindu-se, mai degrabă a fi o apărătoare înfocată a valorilor feministe, deşi calitatea de consilieră o îndreptăţeşte să ştie că important nu este cine conduce o ţară, ci cum o conduce.