Andrei are nevoie de ajutorul nostru ca să poată respira!

Povestea tristă a lui Andrei-Eduard Gheorghe Tornea a început în urmă cu un an şi trei luni, încă din prima zi de viaţă. Imediat după naştere a fost diagnosticat cu o boală extrem de rară şi foarte gravă: paralizie bilaterală de diafragm (diafragmul este principalul muşchi inspirator care separă cavitatea toracică de cavitatea abdominală).

Din octombrie 2012, de cum s-a născut, Andrei-Eduard a fost internat la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului „Marie Curie“ din Bucureşti, cu insuficienţă respiratorie severă care a necesitat folosirea unui aparat de ventilaţie mecanică invazivă, pe traheostomă. Cu alte cuvinte, fără acest aparat, băieţelul nu ar avea nicio şansă la viaţă. Tocmai de aceea a trebuit să rămână în spital în tot acest timp şi alături de el au fost în permanenţă părinţii şi bunicii.

ROMÂNIA, FĂRĂ APARATURA NECESARĂ Din păcate, în România nu există aparatura adecvată pentru tratarea acestei afecţiuni (stimulare pe diafragm, pacemaker, reconstrucţie de nerv frenic etc.) şi nici pentru efectuarea unor analize pe diafragm (electromiograma pe diafragm, biopsie pe diafragm etc.). Singura sansă a lui Andrei de a trăi şi a scăpa de această suferinţă o reprezintă găsirea unei clinici din străinătate, dotată cu aparatura necesară, şi acceptul unui medic care să îl trateze. După un an de monitorizare şi tratament, părinţii spun că Andrei nu şi-a revenit, iar medicii i-au sfătuit să meargă în străinătate cu băieţelul, căci în ţară nu se poate face absolut nimic pentru a-l ajuta. Tocmai de aceea, ca să poată, totuşi, dormi în pătuţul de acasă şi nu doar pe unul de spital, Andrei-Eduard are nevoie de un aparat special - un aparat de ventilaţie invazivă, pe traheostomă, pentru copii. Însă acesta costă mult prea mult pentru posibilităţile familiei. Conform ofertelor firmelor care le comercializează, preţul unui astfel de aparat se situează în jur de 11.000 euro, dar pe lângă ventilator, mai este nevoie şi de aparat de aspiraţie, aparat de aerosoli cu accesoriile aferente, convertor de oxigen etc., cu alte cuvinte - un total de 15.000 de euro (11.000 ventilatorul + 4.000 de euro restul aparaturii).

AJUTOR DIN TOATE PĂRŢILE Totuşi, povestea lui Andrei are şi o parte bună. Datorită unei campanii naţionale, familia a reuşit să strângă bani pentru achiziţionarea ventilatorului. Printre cei care i-au ajutat s-a numărat şi Primăria Constanţa şi primarul Radu Mazăre, care nu a rămas indiferent la suferinţa lui Andrei, ci a ajutat cu 3.500 de euro! În plus, şi profesori, elevii şi părinţii de la Şcoala nr. 16 din Constanţa, acolo unde lucrează bunica lui Andrei, Mioara Gheorghe, s-au mobilizat şi au strâns aproximativ 1.000 de dolari pentru ca băieţelul să se poată face bine. „Am vrut să-i ajutăm pe părinţii lui Andrei să nu-şi piardă nădejdea, pentru că au întâmpinat greutăţi de neimaginat”, a declarat prof. de matematică Stela Turcu. Datorită persoanelor cu suflet mare, marţi, în Ajunul Crăciunului, toţi membrii familiei erau în drum spre casă. După mai bine de un an, Andrei s-a întors acasă. Însă cu banii donaţi s-a achiziţionat doar strictul necesar pentru ca micuţul să poată trăi. El mai are nevoie de alte două aparate care se montează pe diafragm şi costul lor ajunge la 55.000 de euro, bani de care familia nu mai dispune, dar de care Andrei are mare nevoie pentru a se putea opera şi a se face bine. Bunica băieţelului, Mioara Gheorghe, a spus că, după lungi căutări, a fost găsit un medic din Franţa care a tratat o astfel de boală. S-au trimis deja analizele băiatului, dar mai rămâne ca medicul să-şi dea acceptul pentru operaţie. Orice ajutor este important pentru Andrei! Oricine poate contribui cu o sumă cât de mică, în lei sau în euro, în cele două conturi: RO12BTRLRONCRT0200448001 - BANCA TRANSILVANIA - în lei, titular cont: Gheorghe Camelia (mama lui Andrei-Eduard) şi RO59BTRLEURCRT0200448001 - BANCA TRANSILVANIA - în euro, cu titular cont: Gheorghe Camelia