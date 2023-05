Andrei Borza, pe locul 3 pe lista CIES a celor mai promiţători fundaşi stânga U20

Andrei Borza, de la Farul Constanţa, este pe locul 3 pe lista celor mai promiţători fundaşi stânga ce nu au împlinit încă 20 de ani, publicată miercuri de Observatorul Fotbalistic CIES.

Institutul de cercetare CIES Observatory a analizat progresul înregistrat în ultimul an de 200 de fotbaliști Under 20 din cele mai importante 75 de campionate ale lumii în funcție de experiența pe care ei au acumulat-o în partidele oficiale disputate. Au fost aleși cei mai promițători 20 de jucători cu vârsta sub 20 de ani pe fiecare post, iar Farul Constanța este prezentă și de această dată în clasamentele întocmite.

Astfel, pe poziția de fundaș stânga, Andrei Borza se află pe locul 3, după Alejandro Balde (Barcelona) și Milos Kerkez (AZ Alkmaar), dar înaintea unor jucători precum Martin Luciano (Newell's Old Boys), Luca Netz (Borussia Monchengladbach) sau Jakub Lewicki (Jagiellonia Bialystok). De remarcat însă că intre cei 20 de jucători aflați în acest top, Andrei Borza este cel mai tânăr, având 17 ani și 5 luni !

Colegul său din lotul Farului, Enes Sali, are un nou motiv de mândrie. După ce a devenit cel mai tânăr marcator din campionatul României și cel mai tânăr debutant pentru echipa de seniori a României, experiența acumulată în partidele disputate din acest sezon l-au propulsat între primii cei mai promițători 20 de jucători Under 20 pe postul de aripă stânga la nivel mondial.