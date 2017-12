Andrei Codrescu, în juriul National Book Awards 2010

Scriitorul Andrei Codrescu va face parte din juriul pentru secţiunea ficţiune a celei de-a 61-a ediţii a US National Book Awards, care va avea loc pe 13 octombrie, la casa memorială Flannery O\'Connor din Savannah, Georgia. Potrivit site-ului National Book Foundation, alături de Andrei Codrescu, din juriul pentru ficţiune vor face parte scriitorii Samuel R. Delany, Sabina Murray, Joanna Scott şi Carolyn See.

Pentru categoria nonficţiune, juriul este format din Blake Bailey, Marjorie Garber, Jennifer Michael Hecht, Seth Lerer şi Sallie Tisdale, în timp ce la secţiunea poezie, juriul este compus din Rae Armantrout, Cornelius Eady, Linda Gregerson, Jeffrey McDaniel şi Brenda Shaughnessy.

Pentru a fi eligibile, lucrările înscrise la National Book Awards trebuie să fie scrise de cetăţeni americani şi să fie publicate în Statele Unite ale Americii, în perioada 1 decembrie 2009 - 30 noiembrie 2010.

Printre câştigătorii National Book Award din anii anteriori s-au numărat John Updike, Philip Roth şi Ralph Ellison.

Andrei Codrescu este poet, romancier şi eseist. S-a născut în 1946, la Sibiu, iar la vârsta de 20 de ani a emigrat în Statele Unite. A revenit în ţară în 1989, pentru a face reportaje în timpul Revoluţiei pentru postul de televiziune american ABC. În prezent, el trăieşte în New Orleans, împreună cu soţia şi cei doi copii şi este Distinguished Professor of English la Facultatea de stat din Louisiana, din Baton Rouge. Comentariile sale, difuzate periodic de National Public Radio, l-au transformat într-una dintre cele mai apreciate „voci\" ale radioului american. În ultimii ani, editura Polirom a lansat o serie de volume semnate de Codrescu, precum romanele „Casanova în Boemia\", „Mesi@\", „Wakefield\" şi volumul de publicistică \"Scrisori din New Orleans\". De acelaşi autor au apărut la editura Cartea Românească volumele „Prof pe drum\" şi „Gaura din steag - Povestea unei reveniri şi a unei revoluţii\".