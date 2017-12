Andrei Laza, singurul internaţional român de la CVM Tomis

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a câştigat în acest sezon ambele competiţii interne ale voleiului masculin românesc, campionatul şi Cupa României, reuşind al patrulea event din istoria clubului. În plus, CVM Tomis a pierdut numai două meciuri în întrecerile interne în sezonul 2012-2013, anul trecut, în turul campionatului. Încheiem astăzi seria de interviuri cu o parte dintre voleibaliştii care au contribuit la performanţele reuşite de echipa constănţeană, interviuri realizate a doua zi după ultimul meci al sezonului, finala Cupei României. După Javier Gonzalez, Milos Terzic, Sergiu Stancu şi Andrei Spînu, urmează centrul Andrei Laza şi libero-ul sârb Marko Samardzic.

Laza îşi doreşte să rămână la CVM Tomis

Reporter: Andrei Laza, cum apreciezi sezonul care tocmai s-a încheiat?

Andrei Laza: Ne bucurăm în primul rând pentru că se vede că nu am muncit degeaba, ne respectăm munca şi rezultatele se văd. Toate echipele au muncit, dar noi cred că am muncit mai mult, nu doar fizic, ci şi pe plan psihologic sau pe plan tactic, aşa cum s-a văzut până la ultimele meciuri. Echipa a primit o altă faţă de când a venit ca antrenor domnul Stoev: ne-a pus mult mai bine în teren, a ştiut să ne lege ca şi echipă, iar jocul a mers aşa cum trebuie.

Rep.: Tu ai început sezonul ca titular, dar în retur ai jucat destul de puţin...

A.L.: Am început bine sezonul, dar după o săptămână în care am avut ceva probleme medicale nu am mai fost titular. M-am bucurat însă ca şi cum aş fi fost în teren pentru campionatul şi cupa câştigate. Respect decizia antrenorului şi mă bucur că am avut un antrenor atât de bun. A fost şi o concurenţă destul de mare, am fost patru centri în lot, dar eu am muncit la fel de mult şi sunt pregătit pentru echipa naţională.

Rep.: Ai rămas singurul jucător de la Tomis care a fost chemat la echipa naţională de seniori...

A.L.: Cred că este un proiect nou la naţională, se încearcă întinerirea lotului, sperăm să fie un proiect de succes.

Rep.: Ce aşteptări ai de la această nouă echipă naţională?

A.L.: În primul rând să jucăm ca o echipă, pentru că noi, românii, am fost cam întotdeauna puţin individualişti şi nu am ştiut să jucăm ca o echipă. Sper ca uşor-uşor să strângem relaţiile de joc, deşi va fi destul de greu, pentru că avem doar două săptămâni de pregătire. Echipa va fi practic nouă şi în două săptămâni va fi greu să ne omogenizăm. Eu personal voi munci şi voi încerca să-mi fac treaba cât pot de bine. Totuşi, cred că va fi destul de greu să ne calificăm la turneul final.

Rep.: Ce va urma pentru tine în sezonul viitor, vei rămâne la Constanţa?

A.L.: Nu ştiu deocamdată, voi ţine legătura cu conducerea clubului şi în zilele sau săptămânile următoare voi afla dacă voi continua aici. Eu îmi doresc să rămân la Constanţa şi să câştig cât mai multe trofee cu Tomis!

Samardzic l-a făcut uitat pe bulgarul Ivanov

Rep.: Marko Samardzic, cum apreciezi sezonul care tocmai s-a încheiat?

M.S.: Am avut o parte a doua a sezonului excelentă, în care nu am pierdut niciun meci. Am demonstrat ce s-a spus de către toată lumea la începutul sezonului, şi anume că suntem cea mai bună echipă din România. Cred că am fost departe în faţa celorlalte echipe din ţară, este drept, şi datorită unui lot foarte valoros, cu jucători de mare calitate. Am muncit mult ca să ne atingem obiectivele şi am jucat mai bine de la meci la meci.

Rep.: Vei continua la CVM Tomis?

M.S.: Sunt în discuţii cu conducerea clubului. Îmi place la Constanţa, dar nu este sigur 100% că voi continua. Mă atrage faptul că vom juca din nou în Liga Campionilor. Este o bună motivaţie şi principalul motiv pentru care aş continua la Constanţa.