Andrei Pavel a devenit cetăţean de onoare al Constanţei

Ieri, în cadrul şedinţei Consiliului Municipal Local Constanţa, tenismanul Andrei Pavel a fost numit cetăţean de onoare al municipului Constanţa, după ce consilierii au votat în unanimitate în favoarea decernării titlului. Prezent la Constanţa pentru cîteva zile, Pavel a fost extrem de încîntat de evenimentul care l-a readus în oraşul natal după o lungă perioadă de timp. „Este o mare onoare pentru mine să fiu cetăţean de onoare al oraşului meu natal. Am emoţii mai mari decât pe suprafaţa de joc. Cu toate că în ultimii ani am fost implicat în multe turnee şi am trecut foarte rar pe acasă, m-am mândrit tot timpul cu oraşul meu, cu România, şi acum să iau un premiu e un lucru incredibil. E o încununare a succeselor mele, practic culeg roadele muncii mele şi mă bucur că domnul primar a acceptat”, a declarat Andrei Pavel, care a primit din partea primarului Radu Mazăre şi a consilierilor locali propunerea de a promova tenisul la nivel de judeţ şi chiar de a înfiinţa o şcoală de tenis, cu sprijinul autorităţilor locale. “Pavel este unul dintre sportivii care fac onoare oraşului nostru. Am discutat cu el şi a acceptat să începem o colaborare în Constanţa cu copiii şi cu tinerii şi să înfiinţăm o şcoală de tenis. Aţi văzut ce succes a avut voleiul masculin în acest an, handbalul şi urmează şi rugbyul. Ar fi bine dacă tenisul ar urma şi el, pentru că ar fi păcat să nu se întîmple aşa la cîte talente avem printre noi”, a spus primarul Constanţei, Radu Mazăre. “De 15 ani Constanţa dă echipei naţionale a României jumătate din lotul său pentru Cupa Davis, pe lîngă Pavel, un alt tenisman al Constanţei fiind şi Horia Tecău. Trebuie să acordăm mai multă atenţie acestui sport, pentru că suntem înconjuraţi de talente”, a completat şi consilierul Nicolae Bileca. Totodată, Andrei Pavel a confirmat faptul că se va retrage în viitorul apropiat, nu însă înainte de a mai participa la un ultim turneu de Grand Slam, dar şi în cadrul Cupei Davis, unde România urmează să întîlnească India. “Spatele meu este foarte accidentat acum, iar timp de şase luni va fi o perioadă de refacere pentru mine. Apoi voi încerca să evoluez la ultimele trei concursuri din carieră. Acestea ar putea fi US Open, Openul de la Bucureşti şi Cupa Davis. Mi-ar face plăcere să mai joc o dată la Bucureşti pentru a-mi lua rămas bun de la suporteri. Nu o să forţez să joc la Cupa Davis, dacă şi ceilalţi jucători vor fi în formă”, a explicat Pavel.