Andrei Șevcenko ar putea deveni selecționerul Ucrainei

Selecționerul echipei naționale de fotbal a Ucrainei, Mykhailo Fomenko, a anunţat marţi că după ultimul meci de la Campionatul European din Franța va renunţa la funcţia pe care o deţine în acest moment. Selecţioner al Ucrainei încă din decembrie 2012, antrenorul în vârstă de 67 de ani a decis să părăsească naţionala după rezultatele slabe obţinute la EURO 2016. Ucraina nu mai poate ajunge în optimile turneului final după ce a pierdut cu 0-2 al doilea meci al Grupei C, cu Irlanda de Nord. Şi în prima etapă ucrainenii au pierdut, tot cu 2-0, în faţa Germaniei.

„Ce sens are să mai continuu dacă nu am îndeplinit obiectivul care mi-a fost trasat înainte de Campionatul European? Deşi am pus accent pe acest lucru la antrenamente, nu am simţit echipa la fel de unită precum în meciurile din preliminarii, când am obţinut calificarea. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat la finalul sezonului din Ucraina. Acest lucru a afectat psihicul echipei”, a declarat Fomenko pentru un post de televiziune ucrainean.

Pregătirile ucrainenilor au fost tensionate de un eveniment petrecut între doi jucători importanţi ai naţionalei pregătite de Fomenko. Mijlocaşul echipei Şahtior Doneţk, Taras Stepanenko, şi atacantul lui Dinamo Kiev, Andriy Yarmolenko, au fost protagoniştii unui scandal în timpul meciului dintre Şahtior şi Dinamo, disputat în ultima etapă a sezonului. „Îmi doresc ca pacea şi prietenia să fie sentimentele predominante într-o echipă de fotbal”, a spus Fomenko, ferindu-se să confirme tensiunea din cadrul lotului.

Andrei Şevcenko, fostul atacant legendar al Ucrainei și actualul secund al lui Fomenko, este favorit să preia banca tehnică a naţionalei după plecarea actualului selecţioner. Fomenko a ratat și calificarea la Campionatul Mondial din 2014, organizat de Brazilia, în urma unui baraj cu Franța. Ucraina va face parte din Grupa I a preliminariilor CM 2018, alături de Croația, Islanda, Finlanda, Turcia și Kosovo.

Ucraina va întâlni Polonia în ultimul său meci de la EURO 2016, programat marți, de la ora 19.00, pe Stade Velodrome din Marseille. Ucraina a învins cu 4-3 România în penultimul amical dinaintea turneului final, însă nu a marcat niciun gol până acum în Franța!