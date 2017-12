Andrei, un copil prea mic, cu necazuri prea mari

Campania „Dă o speranţă”, iniţiată de Consiliul Judeţean Constanţa şi Fundaţia „Fantasio”, care îşi propune strângerea de fonduri pentru copiii chinuiţi de boli, a ajuns la cea de-a cincea ediţie. Cotidianul „Telegraf” susţine campania, alături de Neptun TV (care va transmite în direct emisiunea TELEDON „Dă o speranţă” de la Maritimo Shopping Center, în 1 iunie, începând cu ora 15.00), dar şi de Radiourile Constanţa, Neptun şi Mamaia. În fiecare zi vă vom prezenta câte un caz care are nevoie disperată de noi toţi. Pentru donaţii, atât în euro, cât şi în lei, vom pune la dispoziţie conturile, dar şi două numere de telefon, pentru donaţii de cinci şi zece euro. Astăzi, prezentăm cazul lui Andrei Niţă Tudorache, un băieţel de 6 ani, din Costineşti, diagnosticat cu tulburări de spectru autist, întârziere de limbaj şi tulburări de comportament.

După ce s-a născut, Andrei, un băieţel de numai 6 ani, din Costineşti, părea să fie un copil normal şi nimeni nu şi-a închipuit că ceva ar putea să-i afecteze frumoasa copilărie. Însă, la numai 1 an şi 8 luni, mama lui, Jenica Tudorache, şi-a dat seama că ceva nu este în regulă cu el. \"Andrei devenise foarte agitat şi agresiv, şi nu îl puteam stăpâni. În comparaţie cu ceilalţi copii, el era diferit\", povesteşte mama. Din cauza lipsei banilor, mama nu a reuşit să ajungă cu Andrei la un consult de specialitate decât după câteva luni, când împlinise deja doi ani. După patru vizite la medici diferiţi, care nu reuşeau să-i pună un diagnostic corect şi complet, cel de-al cincilea avea să le dea o veste înfiorătoare. Andrei suferea de tulburări de spectru autist, întârziere de limbaj şi tulburări de comportament. Acesta era doar începutul unei poveşti triste, al cărei protagonist este un suflet de copil. După câţiva ani de tratamente şi terapie, în urma cărora acestea se pare că au dat rezultate, Andrei a învăţat să vorbească şi nu mai prezintă semne de autism, ceea ce înseamnă un pas important spre vindecare. Astfel că, la ultima vizită la medic, el a fost diagnosticat cu handicap grav şi sindrom hiperkinetic (ADHD), ceea ce dă o speranţă celor apropiaţi, că mezinul familiei (Andrei mai are un frate, de 17 ani) are şanse la o viaţă normală. \"Cea mai mare dorinţă a mea este ca Andrei să meargă la o grădiniţă normală şi să se integreze printre copiii sănătoşi\", spune cu lacrimi în ochi Jenica Tudorache. Însă micuţul, rămas în grija mamei, şi ea bolnavă, nu se poate face bine decât dacă urmează în continuare şedinţe de terapie, psihologie şi logopedie, care sunt foarte costisitoare şi pe care, mama, rămasă singură, nu şi le poate permite. Singurul venit al familiei este salariul de 540 de lei al părintelui, ca asistent personal al fiului şi alocaţiile celor doi copii. Ajunsă în pragul disperării, ea a făcut şi un credit de nevoi personale, pentru a-l putea ajuta pe Andrei şi pentru a urma tratamentele care l-ar vindeca, însă banii s-au terminat, şi acum nu îşi mai permite nici să plătească transportul până la Constanţa, la centrul unde au loc terapiile. Cheltuielile ajung la aproape 2.000 de lei pe lună şi depăşesc cu mult bugetul extrem de mic al familiei. Toţi cei care vor să-l ajute pe Andrei să aibă o viaţă normală şi un viitor frumos şi sănătos pot contribui cu o sumă oricât de mică.

OPT SUFLETE POT FI SALVATE Vă prezentăm cele opt cazuri care au nevoie de noi: Buruiană Cătălin - 40 ani, diagnosticat cu poliartrită reumatoidă, gonartroză bilaterală anchilozantă şi coxartroză bilaterală, artropatie psoriazică; Tudorache Niţă-Andrei - 6 ani, diagnosticat cu întârziere în dezvoltare neuropsihică, sindrom hiperkinetic; Ruse Adrian-Răzvan - 5 ani, diagnosticat cu tetralogie Fallot şi defect septal ventricular; Teodorescu Delia - 12 ani, diagnosticată cu malformaţie congenitală la pleoapa dreaptă şi papilom nazal; Vintilă Ionuţ-Ilie - 14 ani, diagnosticat cu sarcom Ewing antebraţ drept operat, metastaze pulmonare; Burlacu Felicia, Burlacu Dorin, Burlacu Ciprian - 5 ani, 6 ani şi respectiv 7 ani, prezintă întârzieri în dezvoltare şi deficit de atenţie; Drăgan Robert-Alexandru - 16 ani, diagnosticat cu retard mintal uşor, hipoacuzie medie, dislalie polimorfă, ADHD; Militaru Andreea-Liliana - 7 ani, diagnosticată cu sechele PCI; diplegie cu mers independent imposibil; retard în dezvoltare psihomotorie.

Pentru donaţii: BCR Constanţa - RO58 RNCB 0114 0320 5734 0064 - EURO; BCR Constanţa RO85 RNCB 0114 0320 5734 0063 - RON. De asemenea, pentru donaţii în lei sau euro, sunt puse la dispoziţie numerele de telefon cu suprataxă apelabile doar în reţeaua Romtelecom, astfel: 0900 900 352 (pentru 5 euro) şi 0900 900 350 (pentru 10 euro).