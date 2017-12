Andrew Lloyd Webber a ajuns din nou la spital

Compozitorul britanic a ajuns din nou pe patul de spital, din cauza unei infecţii cronice apărute după o recentă intervenţie chirurgicală de îndepărtare a unei tumori canceroase la prostată. Într-o declaraţie postată pe site-ul oficial al muzicianului se afirmă că, în ciuda acestor complicaţii care necesită tratament imediat, intervenţia chirurgicală la care a fost supus Andrew Lloyd Webber, în vârstă de 61 de ani, a fost un succes deplin şi că acesta speră să îşi reia activitatea la începutul anului viitor.

Andrew Lloyd Webber, printre ale cărui musical-uri de succes se numără “Jesus Christ Superstar”, “Cats” şi “Starlight Express”, a anunţat recent că va pune în scenă o continuare a spectacolului “The Phantom of the Opera / Fantoma de la Operă”. Musical-ul “Love Never Dies” va avea premiera la Londra, în martie 2010. Va face parte, totodată, din juriul unei emisiuni de televiziune dedicată tinerelor talente, ce va fi găzduită de BBC în 2010.