Andrew Lloyd Webber, impotent?

Compozitorul britanic Andrew Lloyd Webber a mărturisit într-un interviu recent că nu va mai putea niciodată să facă sex, deoarece tratamentul pe care l-a urmat anul trecut, contra cancerului de prostată, l-a făcut să devină impotent. Andrew Lloyd Webber a fost diagnosticat cu cancer la prostată la sfârşitul lunii octombrie 2009. Deşi viaţa lui sexuală nu va mai fi niciodată ca în trecut, compozitorul britanic, tată a cinci copii şi aflat la a treia căsătorie, a demonstrat recent că nu şi-a pierdut simţul umorului. “Sunt un idol al femeilor care nu mai poate să facă sex. M-am resemnat cu ideea aceasta. Consider totuşi că am avut un mare noroc că nu m-am dus pe lumea cealaltă”, a declarat compozitorul în vârstă de 63 de ani, într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan, pentru emisiunea Life Stories de pe postul de televiziune ITV1. În acest interviu, compozitorul britanic a declarat că s-a sfătuit cu actuala lui soţie, Madeleine Gurdon şi au decis împreună să nu apeleze la diversele tehnici de stimulare sexuală, inclusiv o pompă peniană, ce le-au fost propuse de specialişti, deoarece “acele drăcovenii erau mult prea îngrozitoare când te uitai la ele”.

La 13 luni după ce a fost declarat complet vindecat de către medici, Andrew Lloyd Webber a declarat: “Am analizat alternativele. Am mers la o clinică de educaţie sexuală pentru persoanele care nu mai au prostată, iar terapeuta de acolo era foarte simpatică. Mi-a spus: . Apoi a scos acea drăcovenie, un fel de pompă care se pare că a apărut şi într-un film din seria Austin Powers. I-am spus că nu pot folosi aşa ceva şi că va trebui să trăiesc fără acel lucru. În astfel de situaţii nu ai de ales şi trebuie să râzi de ele”. Renumitul compozitor, a cărui avere este estimată la 700 de milioane de lire sterline, a mărturisit că a fost mai degrabă şocat de perspectiva de a-şi pierde viaţa sexuală decât de faptul că a fost diagnosticat cu cancer. “Atunci când mi-am făcut controlul, mi-au spus că ar trebui să fac o biopsie. Mă pregăteam încă de atunci pentru acest lucru. Efectul principal este, desigur, faptul că nu mai poţi să faci sex. E principalul lucru. Însă la un moment dat mi-am spus: sunt încă în viaţă, am muzica mea, am copiii mei, sunt cel mai fericit om din lume. Dacă nu m-aş fi operat, exista un risc mare ca acum să mă aflu la secţia de chimioterapie, iar acest lucru ar fi fost un coşmar. Consider totuşi că am avut un mare noroc şi că nu m-am dus pe lumea cealaltă”, a adăugat muzicianul.

Andrew Lloyd Webber este tatăl a cinci copii: Imogen, de 33 ani şi Nicholas, de 31 ani, cu prima lui soţie Sarah Hugill şi Alastair, de 18 ani, William, de 16 ani şi Isabella, de 13 ani, cu actuala lui soţie Madeleine. Cea de-a doua soţie a compozitorului a fost cântăreaţa Sarah Brightman. Andrew Lloyd Webber a fost diagnosticat cu cancer la prostată în octombrie 2009. Compozitorul a fost operat o lună mai târziu şi, în ciuda faptului că a fost declarat apoi vindecat complet, face cu regularitate controale medicale.