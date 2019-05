Așa se numește turneul pe care celebrul muzician urmează să îl înceapă în luna septembrie! Alexandru Andrieș este fără discuție cel mai creativ artist al ultimilor 35 de ani, lansând peste 80 de materiale discografice și susținând peste 3000 de concerte. Muzician, arhitect, poet, artist plastic, simbol al unei generații și mentor al următoarelor generații, Alexandru Andrieș este un artist unic, iar întâlnirile cu el devin evenimente de neuitat.

Întrebat ce înseamnă mai exact „pensionare” pentru Alexandru Andrieș, muzicianul a spus: „Și pentru mine pensionarea înseamnă același lucru ca pentru toți oamenii planetei: împlinesc 65 de ani și ies la pensie – de la toamnă nu o să mai fiu angajat al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București, ci un vesel și (sper) sănătos pensionar – nimic complicat sau misterios.”

Trebuia să aflam și dacă acest turneu este unul de adio: „Nu pot nici să vă confirm, nici să vă infirm dacă acest turneu va fi unul de adio. Ce pot să vă spun e că sigur va fi un turneu în care cei care vor veni la spectacole vor vedea alături de mine muzicieni de prima mână ai scenei românești și vor primi o listă cu multe cântece, și vechi, și noi, care sper să le facă plăcere. Mai sunt și alte surprize, dar cred că cel mai bine e să le anunțăm la momentul potrivit.”

Am vrut să mai aflăm dacă muzicienii se pensionează vreodată cu adevărat. Se spune că un artist nu poate rezista departe de scenă: „Cît despre faptul că pentru muzicieni nu există retragere, nici aici nu am un răspuns simplu și clar: doi dintre artiștii mei preferați, Eric Clapton si Peter Frampton, au anunțat amândoi ca se retrag din circuitul de concerte... Evident, există limite pe care le impune vîrsta, iar cu timpul nu poți negocia – și aici e la fel ca la prima întrebare, nimic complicat sau misterios. :)”

Prețul biletelor:

Categoria 1 – 65 lei

Categoria 2 – 35 lei

În cadrul turneului „Andrieș – Iese la pensie” au fost incluse următoarele concerte:

28 septembrie – Constanța (Casa de Cultura a Sindicatelor) ora 20:00

29 septembrie – Tulcea (Teatrul Jean Bart) ora 20:00

5 octombrie – Cluj (Casa de Cultura a Studenților) ora 20:00

6 octombrie – Iași (Casa de Cultura a Studenților) ora 20:00

7 octombrie – Brașov

8 octombrie – Sibiu (Teatrul National Radu Stanca) ora 20:00

9 octombrie – Timișoara (Filarmonica Banatului) ora 20:00

13 octombrie – București (Sala Radio) ora 20:00