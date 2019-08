Andronescu: După decizia legată de notele profesorilor mi s-a cerut să schimb ordinul de ministru

Ecaterina Andronescu, fostul ministru al Educaţiei, a declarat că la scurt timp după declaraţiile potrivit cărora profesorii care nu au obţinut nota 5 la titularizare să nu mai predea la clasă, i s-a cerut să schimbe ordinul, însă nu a precizat şi cine a făcut solicitarea.

„România are nevoie de educaţie, are nevoie de un ministru care să fie un profesionist al domeniului, are nevoie de un sistem care să fie în mică măsură atins de decizii politice. (...) În momentul în care am anunţat public, după examentul de titularizare, că profesorii care nu au luat nici măcar nota 5 nu au ce să mai caute în sistemul de învăţământ. (...) după declaraţia mea publică legată de notele profesorilor, trebuie să vă mărturisesc că mi s-a cerut să schimb acest ordin de ministru”, a spus Ecaterina Andronescu.

Aceasta nu a precizat, însă, cine i-a cerut schimbarea ordinului de ministru.

„N-am făcut-o şi nici nu aveam de gând s-o fac, pentru că încălcam propriile mele convingeri. Nu vreau să încerc să mă scuz, dar este o realitate. (...) Ştiam când am acceptat că vine momentul că trebuie să plec de aici. Plec cu convingerea că nu am făcut lucruri greşite”, a continuat Andronescu.

Ecaterina Andronescu a anunţat, la finele lunii iulie, că dascălii care au luat sub nota 5 la titularizare nu mai au dreptul să predea şi că vrea să ia această măsură întrucât „nu poţi să fii un profesor care ia mai puţin de 5 şi tu să pretinzi elevilor note de trecere”.

Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, că a decis să o demită pe Ecaterina Andronescu din funcţia de ministru al Educaţiei, după ce aceasta a afirmat că ea a învăţat de acasă să nu se urce într-o maşină cu un străin, propunându-l pe Daniel Breaz, actual ministru al Culturii, să preia interimatul.