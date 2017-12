Andy Murray, învins de un jucător de 18 ani

Tenismanul britanic Andy Murray, locul 3 ATP, a fost învins ieri, cu scorul de 6-1, 6-3, de croatul Borna Coric, locul 84 ATP, în sferturile de finală ale turneului de la Dubai, dotat cu premii în valoare totală de 2.082.605 dolari. Coric, prezent pe tabloul principal din postura de lucky loser, a avut nevoie doar de o oră şi 19 minute pentru a trece de Murray, campion olimpic, învingător la US Open în 2012 şi la Wimbledon în 2013 şi finalistul turneului Australian Open în 2010, 2011, 2013 şi 2015. „Nu a făcut prea multe erori, a jucat foarte solid și s-a mișcat bine pe teren. În schimb, eu am greșit de la început până la sfârșit, încercând să închei punctele foarte rapid”, a spus Murray. Cei doi se mai întâlniseră în meciul din Marea Britanie și Croația, din urmă cu doi ani, când Murray s-a impus fără probleme. Tânărul tenisman croat este câştigătorul US Open la juniori, în 2013, şi cel mai tânăr jucător din Top 100 ATP la finalul sezonului 2014. În vârstă de 18 ani și 3 luni, Coric a devenit primul adolescent care se califică în semifinale la Dubai, după Rafael Nadal, care a câștigat titlul în 2006, când avea doar 19 ani. Croatul a mai obținut o victorie răsunătoare, în urmă cu patru luni, la turneul de la Basel, când l-a învins chiar pe Nadal.

Coric a fost eliminat în ultimul tur al calificărilor la Dubai de francezul Fabrice Martin, cu scorul de 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), dar l-a înlocuit pe tabloul principal pe germanul Philipp Kohlschreiber, locul 25 ATP, care s-a retras din cauza unor probleme medicale. În afara lui Murray, Coric l-a mai eliminat pe tunisianul Malek Jaziri, locul 72 ATP, şi a beneficiat de abandonul cipriotului Marcos Baghdatis, locul 62 ATP, în turul secund.