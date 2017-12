Andy Warhol se vinde bine

Lucrarea “Large Coca Cola”, semnată de Andy Warhol, a fost vândută în cadrul unei licitaţii, pentru suma de 35,3 milioane de dolari, marţi. Tabloul, pictat în nuanţe de alb şi negru, a fost unul dintre punctele de atracţie ale licitaţiei de artă contemporană organizată de Sotheby\'s la New York. Specialiştii evaluaseră pictura la 20-25 milioane de dolari. În total, Casa Sotheby\'s a obţinut încasări de 222,4 milioane de dolari, în urma vânzării celor 54 de opere de artă scoase la licitaţie. O altă pânză de Andy Warhol, intitulată ”The Last Supper”, inspirată din celebra frescă ”Cina cea de taină” de Leonardo da Vinci, a fost achiziţionată pentru suma de 6,8 milioane de dolari. Luni, tabloul “Men in Her Life”, semnat tot de Andy Warhol, a fost licitat pentru 63,4 milioane dolari.

Printre celebrităţile prezente la licitaţia de marţi de la New York s-au numărat creatorul de modă italian Valentino şi artistul japonez Takashi Murakami. Un păianjen din bronz sculptat de artista franceză Louise Bourgeois, decedată în luna mai, la vârsta de 98 de ani, a fost cumpărat cu aproape 3,5 milioane de dolari. Din seria Pop Art, foarte bine reprezentată la licitaţiile de artă contemporană din această toamnă de la New York, tabloul ”Ice Cream Soda”, de Roy Lichtenstein, a fost vândut cu 14 milioane de dolari. Tabloul ”Figure in Movement”, pictat pe un fond portocaliu, de Francis Bacon, în anul 1985, al cărui preţ estimativ era cuprins între 7 şi 10 milioane de dolari, a fost cumpărat tot cu 14 milioane de dolari. Pictura ”Matrosen” de Gerhard Richter, a depăşit cu mult estimările de 6-8 milioane de dolari şi s-a vândut cu 13,2 milioane de dolari, iar ”Montauk III” de Willem de Kooning a fost cumpărată cu 9,9 milioane de dolari.