Anefi şi Accoium, învestiţi oficial ca subprefecţi

ÎNVESTIRE După cinci luni de incertitudine, în sfârşit, conducerea Prefecturii Constanţa este, oficial, în formulă completă. Ersun Anefi şi Levent Accoium au depus, ieri, jurământul de învestitură, evenimentul desfăşurându-se în sala “Remus Opreanu” a Prefecturii, în prezenţa şefilor de deconcentrate constănţene şi a reprezentanţilor minorităţilor turcă şi tătară. Decizia de numire a celor doi subprefecţi a fost luată de Guvern, săptămâna trecută, şi a fost publicată în „Monitorul Oficial“. Ersun Anefi este propunerea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTR), iar Levent Accoium - cea a Uniunii Democrate Turce din România (UDTR). Ersun Anefi l-a înlocuit în funcţie pe Iucsel Selamet, care şi-a pierdut postul după ce a fost trimis în judecată de DNA, Serviciul Teritorial Constanţa, pentru dare de mită, iar de la demiterea sa, din 20 decembrie, nu a fost numit nimeni. De partea cealaltă, Levent Accoium a venit în postul lăsat liber de Radu Volcinschi, care a fost promovat din funcţia de subprefect în cea de prefect.

ECHIPĂ După depunerea jurământului, Ersun Anefi a declarat că are o mare responsabilitate în noua sa funcţie, având în vedere încrederea care i-a fost acordată: „Îmi face deosebită plăcere să mă întorc în prima instituţie publică (Prefectura Constanţa - n.r.) în care am lucrat. Misiunea din postura de subprefect nu este doar să reprezint minorităţile, ci întreaga populaţie a judeţului, indiferent de etnie sau religie. Sunt convins că împreună cu prefectul Radu Volcinschi şi subprefectul Levent Accoium vom forma o echipă dinamică. La capitolul priorităţi, doresc să continui proiectul început de Inspectoratul Şcolar Judeţean, în parteneriat cu UDTTMR, privind combaterea abandonului şcolar“. La rândul său, Levent Accoium a declarat că “este pentru prima dată în istoria de mai bine de 20 de ani a UDTR când un cetăţean român de etnie turcă va ocupa funcţia de subprefect“. „Numirea mă onorează şi, în acelaşi timp, mă motivează să îndeplinesc cu succes atribuţiile ce îmi vor reveni”, a opinat Accoium. Prefectul Radu Volcinschi a afirmat, după învestirea celor doi subprefecţi: „Este prima dată când avem la Constanţa doi subprefecţi de la minorităţi. Problemele minorităţilor vor găsi ascultare şi soluţii din partea celor doi subprefecţi. Cred că vom forma o echipă bună, mai ales că ne aşteaptă un an greu, cu două scrutine: europarlamentar şi prezidenţial”, spus Volcinschi.