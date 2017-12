Anexă a Primăriei în fostul sediu al CAP-ului

Primăria Chirnogeni se extinde. După ce mulţi ani a reprezentat pata neagră din centrul localităţii, fosta clădire a CAP-ului a intrat în proces de reabilitare. Primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta, s-a gândit să transforme clădirea, care era în paragină, într-o anexă a Primăriei. Conform afirmaţiilor primarului, aici vor funcţiona în foarte scurt timp biblioteca comunală, sala de şedinţe a Consiliului Local, arhiva Primăriei şi un birou notarial. „Am refăcut clădirea din temelii. Din vechiul sediu al CAP au mai rămas doar pereţii. Acum am amenajat grupuri sanitare în interior, instalaţii de înclăzire, am schimbat acoperişul, tâmplăria, iar noul sediu arată foarte bine“, a declarat Manta. El a mai spus că lucrările de reabilitare au fost demarate în octombrie 2010 şi vor fi finalizate în maximum 10 zile. Pentru reabilitarea clădrii, administraţia locală a alocat 640 de mii de lei din bugetul local. „Era nevoie de o anexă pentru că spaţiul Primăriei este insuficient. În plus, pentru bibliotecă era nevoie de un spaţiu mai mare, iar biroul notarial nu putea funcţiona în acelaşi sediu cu administraţia locală“, a mai spus Manta.