Angajații de la Ape, fotografi locali

Comisia Internaţională pentru Protecția Fluviului Dunărea, împreună cu ţările dunărene, a hotărât în acest an ca 29 iunie să fie desemnată ”Ziua Dunării”. De altfel, 29 iunie 2014 reprezintă ziua când ţările din bazinul Dunării sărbătoresc împreună 10 ani de cooperare internaţională pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. În acest sens, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral (ABADL) sărbătoreşte această zi festivă, în perioada 27 iunie - 29 iunie, prin realizarea unei expoziţii de pictură şi fotografie, cu tema: ”Fii activ pentru o Dunăre vie!”. În cadrul expoziţiei vor fi expuse fotografii realizate de către angajaţii ABADL, precum şi picturi realizate de către elevii Școlii Gimnaziale nr. 16 din Constanţa. Astăzi, începând cu ora 10.00 va avea loc un atelier de lucru, în care elevi acestei școli, sub coordonarea profesorului de educaţie artistică plastică Adrian Drăguț, vor realiza desene tematice care, ulterior, vor fi prezentate în cadrul expoziţiei. Totodată, pe 29 iunie, ABADL, în colaborare cu ”Let"s Do It, România!”, în cadrul proiectului ”Let's Do It, Danube!”, va organiza o acţiune amplă de ecologizare a malurilor fluviului Dunărea şi de conştientizare a publicului. Acţiunea se va desfăşura în zona localităţilor Cernavodă şi Hârşova, la activitatea de voluntariat fiind implicaţi elevi ai şcolilor din judeţul Constanţa.