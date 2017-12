Angajări în învăţământul superior

După mai bine de patru ani în care angajările în sistemul bugetar nu au fost posibile, 2013 aduce veşti bune. Conducerea Ministerului Educaţiei a deblocat aproape 2.000 de posturi în învăţământul superior. Vor fi făcute angajări atât în învăţământul de stat cât şi în cel particular. Pentru noul an instituţiile de învăţământ superior private au la dispoziţie 350 de posturi (din care 14 sunt pentru profesori universitari, restul fiind pentru lectori, conferenţiari, şefi lucrări etc.). Pentru învăţământul superior de stat au fost deblocate peste 1.500 de posturi (peste 100 sunt de profesor universitar). Posturile din învăţământ au fost blocate în 2009, de Guvernul Boc, care a decis sistarea angajărilor în sistemul bugetar.