Angajat al SPIT, judecat pentru trafic de influenţă

Un funcţionar al Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) din cadrul Primăriei Constanţa a fost deferit, ieri, justiţiei pentru trafic de influenţă. Potrivit procurorilor, Cătălin Lupu este acuzat că, la sfârşitul lunii iulie, a pretins 5.600 de euro de la un comerciant care dorea să-şi deschidă trei tarabe de legume-fructe şi avea nevoie de autorizaţie de funcţionare. Lupu i-ar fi promis că, în schimbul banilor, va interveni pe lângă şeful Serviciului de activitate comercială din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Constanţa, Andrei Militaru, pentru a-l ajuta. Anchetatorii spun că Lupu i-ar fi comunicat comerciantului că o parte din bani vor ajunge în buzunarul lui Militaru. Convins că angajatul SPIT spune adevărul, comerciantul i-a dat pentru început 1.600 de euro şi a aşteptat să fie contactat pentru a demara afacerea. La ultima întâlnire dintre cei doi, potrivit anchetatorilor, Lupu i-ar fi comunicat comerciantului că a întâmpinat probleme în obţinerea autorizaţiilor şi că este posibil ca afacerea să pice. Supărat, comerciantul şi-a cerut banii înapoi, însă Lupu i-a spus că 800 de euro au ajuns deja la Militaru şi că nu-i poate returna decât 700 de euro.

FLAGRANT Comerciantul a fost de acord şi a stabilit să se întâlnească din nou pe 2 septembrie, pentru a-şi primi restul de bani. El l-a denunţat pe Lupu, care a fost prins în flagrant de procurori în timp ce-i restituia denunţătorului cei 700 de euro. Potrivit procurorilor, întrucât este funcţionar public cu atribuţii de conducere, Andrei Militaru va fi anchetat de Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa. Contactat telefonic, Andrei Militaru a declarat ieri, pentru „Telegraf”, că nu are nicio legătură cu ceea ce a făcut Lupu. „Nu am cerut niciodată şi nici nu am primit de la Lupu vreun ban, nu am ştiut ce face acesta în numele meu. Sunt nevinovat şi sunt dispus să fac şi testul poligraf ca să dovedesc că spun adevărul”, a afirmat Andrei Militaru. La rândul său, directorul executiv al Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT), Virginia Uzun, ne-a declarat că a aflat cu surprindere despre ceea ce a făcut angajatul ei. „Am convocat Comisia de disciplină, însă va trebui să o reconstituim, pentru că el era reprezentantul sindicatului în Comisie. Era lider de sindicat şi nu am avut niciodată probleme cu el, aveam încredere în el din moment ce făcea parte din această structură”, a adăugat Virginia Uzun. Cătălin Lupu nu a putut fi contactat pentru declaraţii.