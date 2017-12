Angajat şi angajator, solidari la plată în noul Cod Fiscal

Odată cu modificarea Codului Fiscal, noile norme ce vor intra în vigoare la 1 iulie vor obliga atât persoana fizică angajată cu drepturi de autor, cât şi angajatorul să plătească solidar contribuţiile datorate statului, însă răspunderea fiecăruia este neclară, spune Mădălina Racoviţan, director KPMG. \"Este greu de spus cum se va aplica în practică răspunderea solidară a angajatului şi angajatorului, în cazul recalificării contractelor de drepturi de autor ca muncă dependentă\", spune directorul departamentului de Asistenţă Fiscală al KPMG. \"Este neclar cine şi cât va plăti. În plus, este neclar cum vor fi asimilate aceste contracte muncii dependente. În Marea Britanie, ştim un caz în care s-a ajuns în instanţă, într-o speţă similară\", a adăugat Racoviţan. În cazul calificării veniturilor obţinute prin contracte de drepturi de autor ca muncă dependentă, noile modificări ale Codului Fiscal nu aduc, practic, modificări legislaţiei, întrucât criteriile pentru recalificarea veniturilor se regăsesc deja în normele curente, spune Racoviţan. \"Nu văd de ce Fiscul nu ar putea să re-încadreze veniturile ca dependente şi azi. În plus, în noile norme nu se menţionează dacă noile criterii se aplică toate sau doar unul singur, pentru a determina dacă munca respectivă este dependentă, e foarte vagă exprimarea\", a mai spus Racoviţan. \"Eu încă sper să nu treacă în forma actuală, prevederile sunt foarte neclare. Sfatul meu este să analizaţi contractele pe care le aveţi şi vedeţi care sunt riscurile, şi reparaţi ce se mai poate\", a mai declarat ea. Potrivit unor surse, modificările Codului Fiscal vor fi adoptate în forma curentă săptămâna aceasta, urmând să intre în vigoare la 1 iulie. Una din principalele modificări este reprezentată de asimilarea unor venituri independente, veniturilor salariale, şi impozitarea lor în consecinţă. Astfel, firmele ar fi obligate să plătească solidar cu angajaţii toate contribuţiile salariale pentru contractele de drepturi de autor, pentru contractele de muncă disimulate sub forma microîntreprinderilor sau a persoanei fizice autorizate.

Noua Ordonanţă de Urgenţă, prin intermediul căreia vor fi adoptate modificările, majorează şi taxa \"de solidaritate\" pe clădiri, la un nivel dublu faţă de propunerile iniţiale, de 50-200% din impozitul datorat în funcţie de numărul clădirilor aflate în proprietate şi neînchiriate, şi introduce impozitul de 16% pe tranzacţii cu acţiuni, pe toate tipurile de bonuri oferite de firme ca beneficiu supimentar angajaţilor (cum ar fi bonurile de masă şi cadou), precum şi pe câştigurile din dobânzi rezultate din conturi curente.