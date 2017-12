Angajată a Penitenciarului Poarta Albă, sechestrată de doi deținuți!

Incident grav petrecut joi la Penitenciarul Poarta Albă! O angajată a instituției a fost sechestrată joi, timp de zece minute, de doi deținuți în baia clubului de activități. “În timpul derulării unei activități specifice de educație cu cei doi deținuți, aceștia au devenit violenți și amenințând-o cu un cuțit improvizat au obligat-o să se deplaseze în grupul sanitar al clubului cu intenția de a o agresa sexual. Acționând cu tact și profesionalism, lucrătoarea i-a convins pe cei doi deținuți să renunțe la intenție după aproximativ 10 minute", se arată într-un comunicat remis de Administrația Națională a Penitenciarelor. Autoritățile au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia în legătură cu acest caz.

La nivelul Penitenciarului Poarta Albă s-a demarat o anchetă pentru a stabili cauzele producerii evenimentului și împrejurările în care deținuții au intrat în posesia cuțitului improvizat.

SINDICALIȘTII AU REACȚIONAT IMEDIAT FAȚĂ DE INCIDENT

Iată comunicatul trimis pe adresa redacției de Sindicatul „OMNIA“, din Administrația Națională a Penitenciarelor:

„Cazul tentativei de viol asupra unei angajate a penitenciarului Poarta Alba. Cerem masuri urgente de protectie a personalului

Administratia Nationala a Penitenciarelor a facut public, astazi 14.10.2016, incidentul in care o angajata de la Penitenciarul Poarta Alba a fost sechestrata cu intentia de a fi violata de catre doi detinuti extrem de periculosi. N-a facut insa publice si conditiile in care aceasta grozavie a fost posibila: tolerarea abuzurilor la nivel de management, lipsa de personal si lipsa celor mai elementare mijloace si proceduri de siguranta pentru personal.

Personalul din penitenciare este expus unor riscuri profesionale si personale greu de imaginat de catre cineva care nu lucreaza in fiecare zi cu talhari, criminali, violatori si alte categorii de infractori; in cea mai mare parte recidivisti. Agresiunile asupra personalului se intampla la locul de munca si se intampla in comunitate, atunci cand acestia se intalnesc cu fosti detinuti. Angajatii sunt atacati chiar si in propria casa, iar nu putine cazuri sunt cele in care bunuri le sunt distruse si sunt agresati in public.

Desi de-a lungul timpului au fost reclamate numeroase abateri ale conducerii Penitenciarului Poarta Alba, foarte multe in legatura cu modul in care coordoneaza siguranta misiunilor in interiorul si exteriorul penitenciarelor, acestea au fost ignorate. Cazul cel mai recent ignorat este cel al unui detinut favorizat care parasea cand vroia punctul de lucru fara sa se stie ce face. Putea sa faca orice, asa cum s-a dovedit ca au incercat cei doi susamintiti.

Aproximativ 280 de posturi mai sunt necesare, conform estimarilor ANP, pentru a putea fi asigurate in conditii optime misiunile la Penitenciarul Poarta Alba. Altfel grozavii ca cea de ieri se pot intampla oriunde si oricand din lipsa personalului care sa asigure toate activitatile in conditii de siguranta pentru personal si pentru persoanele detinute. Si acest aspect ar fi trebuit sa fie o prioritate pentru conducerile Ministerului Justitiei, Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a Penitenciarului Poarta Alba.

Cadrul normativ privind protectia personalului din penitenciare este o gluma sinistra. Iar mijloacele tehnice si procedurile prin care aceasta se realizeaza la locul de munca sunt, atunci cand exista macar cu numele, depasite si nefunctionale. Lipsesc mijloace de protectie individuala, de alarmare sau de interventie. Chiar si banalele sisteme de alarmare individuala se dovedesc imposibil de achizitionat, ANP returnand bani la buget.

Cerem masuri urgente de protectie a personalului. Cerem imbunatatirea conditiilor de lucru. Cerem eliminarea deficitului de personal. Cerem demiterea conducerii Penitenciarului Poarta Alba.

Ceilalti sefi vor face ce le dicteaza onoarea. Daca au, doamna ministru!

Mai jos, comunicatul emis de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor la 14.10.2016:

Se intampla la Poarta Alba, si mai jos ANP ne transmite versiunea oficiala si in limbaj de lemn a celor 10 minute de groaza. Poate-si aminteste ANP si cu cata gratie ignora toate sesizarile legate de incompetenta managerilor de acolo si a riscurilor de siguranta pe care personalul si le asuma. Altfel, ne bucuram ca sunteti bine doamna!

Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor felicita angajata pentru profesionalismul si stapanirea de sine dovedite in gestionarea acestei situatii si evidentiaza eforturile deosebite ale intregului personal din sistemul penitenciar care se confrunta zilnic cu riscuri si situatii deosebite.

Totodata, conducerea ANP precizeaza ca nu va tolera sub nici o forma actele de agresiune impotriva personalului, luand cele mai drastice masuri in conformitate cu prevederile legale.

Conform art. 205 din codul penal, lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 7 ani. Daca fapta este savarsita de catre o persoana inarmata pedeapsa este inchisoarea cuprinsa intre 3 si 10 ani“.

Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepsește cu închisoarea de la unu la șapte ani. Dacă fapta este săvârșită de către o persoană înarmată, pedeapsa este închisoarea cuprinsă între trei și zece ani, a menționat purtătorul de cuvânt al ANP, Daniel Barbu.