Angajata sexy vs. FBI

O fostă agentă FBI şi-a dat în judecată şefii şi colegii pe care îi acuză de discriminare. Agenta care este şi model, şi cântăreaţă acuză FBI de discriminare pe motiv că este femeie, hispanică, frumoasă şi cu o carieră de succes în muzică. Erika Bonilla a fost angajată la FBI în departamentul resurse umane. La scurt timp a fost promovată, iar de atunci au început problemele. „Au început bârfele şi au fost legate de discuţiile din birou despre modul în care vor scăpa de Erika. Colegii ei au făcut remarci răutăcioase şi discriminatorii la adresa ei”, susţine avocata angajatei FBI, Monica Garcia. Conform plângerii depuse la tribunalul din Albuquerque, statul New Mexico, unde îşi are sediul administrativ Biroul Federal de Investigaţii, fosta agenta a fost acuzată de colegi că a obţinut promovarea deoarece a avut relaţii intime cu şefii. Tânăra îi acuză pe colegi că o urăsc şi o discriminează din cauza succesului pe care îl are ca artistă. Erika Bonilla susţine că a fost acuzată pe nedrept şi de furt. „Ea a făcut tot ce putea face în materie de aducere la cunoştinţă a abuzurilor. A depus reclamaţii la şefi şi un memoriu la forurile superioare”, a subliniat avocata. În plângerea făcută de Erika Bonilla se specifică şi faptul că, după ce a depus plângeri, şefii au suspendat-o din activitate şi au început să fie ostili cu ea.

Tânăra vrea ca un tribunal federal să-i judece cazul şi cere daune morale încă nespecificate de la FBI. În plângere sunt chemaţi în instanţă şi procurorul general al SUA Eric Holder şi Departamentul american de Justiţie. Deocamdată, conducerea FBI nu a făcut niciun comentariu. Se ştie doar că Erika Bonilla a fost la un moment dat investigată pentru comportament neadecvat la locul de muncă şi timp de un an de zile a trebuit să întocmească un raport zilnic despre toate activităţile sale la birou pentru a evita o suspendare de zece zile.