Angajate ale Direcției Financiare Constanța, judecate pentru delapidare

08:59:16 / 31 Decembrie 2014

Furt

Pe toata perioada de 2ani nu sa facut nici un control? Ce-i care trebuia sa controleze ce au facut timp de 2ani?Cum se facea inchiderea financiara zilnica lunara etc acaseriei de circulatie daca erau lipsuri in caserie.Controlul financiar nu a fost in stare sa depisteze acest lucru in cazul asta trebuie tras la raspundere.Daca intamplator nu se reclama o plata facuta si neevidentiata in contabilitate furtul continua si paguba se marea .Acesr furt dun banul constanteanului trbuie recuperat imediat de la toti cei raspunzatori care au primit salarii pentru integritatea valorilor banesti.