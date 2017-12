Angajaţii ASF, puşi să restituie primele şi să-şi taie salariile

SALARII DISPROPORŢIONATE Preşedintele interimar al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Daniel Dăianu, şi-a cerut iertare public pentru salariul şi primele obţinute de la ASF, adăugând însă că nu-şi poate da demisia din funcţie, „oricât de onorabil ar fi acest gest în condiţiile date“. „Pentru mine a fost un moment foarte, foarte dificil şi îmi cer iertare pentru că am acceptat primele. Disconfortul a fost teribil şi de aceea am decis să returnez banii. Salariile nu au fost calculate printr-o decizie arbitrară, individuală, a lui Ruşanu sau a lui Dăianu, ci printr-o decizie colectivă, care a avut în vedere un act normativ de înfiinţare a ASF“, a spus ieri Dăianu, la finalul audierii în Comisia pentru buget şi finanţe a Senatului, care anchetează situaţia din Autoritate. El a ţinut să precizeze că o demisie a lui ar însemna un abandon: „Oricât de onorabil ar fi gestul, nu pot să fac asta. În momentul în care am mai rămas şapte în Consiliu, în condiţiile în care am fost părtaşi la bine şi la rău, la actele decizionale, în condiţiile în care există această examinare a activităţii ASF, cum aş putea, în momentul de faţă, pur şi simplu să plec?“. El a recunoscut că salariile din Autoritate sunt mari, punctând că intenţia conducerii este de a le diminua cu cel puţin 30%: „Trebuie ţinut cont nu numai de o dimensiune emoţională, care este firească într-o societate răvăşită de criză economică, dar şi de alte date. Consiliul ASF a stabilit remuneraţiile pornind de la un act normativ în care se spunea că ele nu trebuie să le depăşească pe cele de la BNR, dar nu se preciza un nivel anume“. Întrebat la cât ar fi dispus să renunţe din salariul său, el a răspuns: „Am şi vorbit cu colegi de-ai mei, dar asta este pur şi simplu o opţiune personală şi voi respecta ceea ce spun aici, cu 30%”. La final, el a precizat că salariul său este de 12.800 euro/lună şi că „scandalul legat de veniturile din ASF“ i se pare justificat, chiar dacă remuneraţiile sunt similare cu cele din industria financiară: „Sunt totuşi disproporţionate faţă de cât câştigă oamenii, profesorii eminenţi sau doctorii excepţionali. Este o lecţie amară pentru toată lumea, dar este important ca ASF să meargă înainte“.

PRIMELE ÎNAPOI! Preşedintele Comisiei de Buget - Finanţe, Cosmin Nicula, a confirmat spusele lui Dăianu, precizând că este încântat de propunerea de reducere cu 30% a salariilor conducerii ASF. „Toţii membrii executivi au depus ieri notificările prin care vor returna banii primiţi ca primă la sfârşitul lui 2013. Dăianu a depus întreaga sumă, ceilalţi colegi au cerut să li se reţină din salarii câte 33% pe lună, până la achitarea întregii sume. Mulţi dintre ei au cheltuit banii şi sunt în imposibilitatea de a-i returna într-o singură tranşă, fiind vorba despre sume destul de mari“. Nicula a punctat totuşi că diminuarea cu 30% a lefurilor este doar o primă etapă. Tot ieri, Dan Radu Ruşanu, anchetat de DNA în dosarul Carpatica, şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al ASF. Şi el va fi obligat să returneze primele încasate la finele anului trecut.