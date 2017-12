Angajaţii bolnavi din UE au dreptul la zile de concediu plătite integral

Reprezentanţii Curţii Europene de Justiţie (CEJ) de la Luxemburg au decis, ieri, că angajaţii din statele membre, care au avut probleme de sănătate şi au fost în concediu medical, au dreptul în continuare la un număr de zile de concediu plătit pe an. CEJ a avut ca bază a deciziei, procesele unui neamţ şi al unei britanice, privind dreptul la zile de concediu plătite, în afară de concediul medical luat pe motiv de probleme de sănătate. Astfel, germanul Schultz-Hoff şi britanica Stringer s-au aflat în concediu medical o anumită perioadă de timp, după care şi-au cerut dreptul la zilele de concediu plătit. Acest drept însă nu le-a fost respectat din cauza legislaţiei din ţările de origine. Potrivit legilor din Germania, dacă un angajat nu îşi consumă zilele de concediu plătit la care are dreptul anual, acestea nu se reportează anul următor şi nici nu există vreun fel de compensaţie, la expirarea contractului de muncă, pentru lucrătorii care au fost bolnavi şi nu şi-au luat respectiva perioadă liberă. Legislaţia în Marea Britanie este asemănătoare. Curtea Europeană a precizat, în decizia sa, că dreptul la concediu medical şi condiţiile în care se desfăşoară acesta nu intră sub incidenţa legilor comunitare. Instanţa a cerut statelor membre să stabilească şi să implementeze condiţii privind circumstanţele în care angajaţii îşi pot exercita dreptul la concediu plătit anual, fără ca acesta să fie supus oricăror precondiţii. Astfel, CEJ a găsit că exercitarea dreptului la concediu medical nu exclude exercitarea dreptului la concediu anual plătit. Pe de altă parte, dacă nu este posibilă acordarea concediului plătit atunci cînd angajatul o cere, zilele respective trebuie acordate în altă perioadă. Totuşi, dacă un angajat stă în concediu medical un an şi depăşeşte şi o perioadă de graţie supusă legislaţiei naţionale, acesta îşi pierde dreptul la zilele de concediu plătit din anul respectiv. Privind încheierea contractului de muncă, angajatul are dreptul la o despăgubire pentru zilele de concediu plătit de care nu a beneficiat din cauza bolii, însă aceasta trebuie calculată în acord cu perioada în care acesta nu şi-a putut exercita dreptul. Suma trebuie, de asemenea, să fie în concordanţă cu salariul primit de angajat înaintea expirării contractului de muncă.