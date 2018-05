Angajaţii care îşi urăsc locurile de muncă riscă să se îngrașe

Cei care își învață copiii spiritul de sacrificiu și îi îndeamnă spre profesii care oferă mai degrabă stabilitate materială decât satisfacții personale ar trebui să se gândească de două ori! Un studiu efectuat în Marea Britanie a ajuns la concluzia că angajaţii care îşi urăsc locurile de muncă prezintă un risc mai mare de îngrăşare, întrucât aceste persoane aleg alimente nesănătoase pentru mesele de prânz în zilele cu agende de lucru stresante. Prin comparaţie, angajaţii care au o atitudine pozitivă faţă de locurile lor de muncă aleg alimente sănătoase pentru mesele de prânz, orientându-se spre salate şi sendvişuri.

Circa 77% dintre cei 2.000 de angajaţi britanici participanţi la acest studiu au spus că atmosfera de la locul de muncă influenţează în mod categoric alimentele pe care le aleg pentru mesele de prânz. Jumătate dintre ei au spus că aleg întotdeauna alimente sănătoase, în zilele în care se simt fericiţi şi bine dispuşi. Totuşi, imediat ce au parte de o zi dificilă la birou, 54% dintre respondenţi renunţă la alimentele sănătoase, precum sushi şi salate, în favoarea unor preparate precum burgeri şi pizza. O zi proastă la locul de muncă reprezintă, de departe, cea mai populară scuză pentru adoptarea unui comportament alimentar nesănătos, denumit ”mâncat de consolare”, 72% dintre respondenţi recunoscând că procedează astfel. În general, patru mese de prânz dintr-o săptămână de lucru obişnuită sunt alese în funcţie de starea de spirit, afirmă autorii studiului.

MÂNCATUL CA FORMĂ DE STRES Dieteticianul Azmina Govindji, coordonatoarea studiului, a explicat: ”Cu toţii avem parte uneori de experienţe stresante, de zile aglomerate, dar renunţarea la o masă, pentru a câştiga timp, reprezintă o economisire falsă, pentru că ne aducem prânzul la birou sau îl substituim cu un baton de ciocolată şi multă cafea. Este important să îţi iei timp liber pentru a-ţi savura prânzul, în loc să devorezi un sendviş în cinci minute, pentru a putea să te întorci apoi la muncă. Aceste obiceiuri pot să te facă predispus la o serie de probleme medicale, precum arsuri gastrice şi indigestie, care ar putea să te facă să te simţi inconfortabil după-amiaza. Ambele afecţiuni sunt mai dese atunci când mâncăm în mod exagerat alimente grase, adoptăm o alimentaţie neregulată şi suntem mai stresaţi”.

Angajatul tipic va mânca preparate de tip fast-food, la birou, de 38 de ori într-un an, în zilele când are o stare de spirit proastă. 45% dintre respondenţi au spus că, cu cât este mai proastă starea lor de spirit, cu atât ei vor fi mai indulgenţi faţă de dietele lor. Din fericire, 45% au spus că o masă de prânz tipică dintr-o zi de muncă este destul de proaspătă, însă 30% au spus că acele prânzuri sunt grase şi unsuroase. Studiul a mai arătat că alimentele de tip fast-food sunt dăunătoare nu doar pentru siluetă, ci şi pentru portofel, întrucât angajatul tipic britanic cheltuie, în medie, 221,76 delire sterline pe alimente nesănătoase într-un an, doar cu scopul de a-şi ameliora dispoziţia.