Angajaţii CFR Feribot, la limita disperării

Societatea CFR Marfă - filiala Transport Maritim şi de Coastă CFR Feribot Constanţa încă nu şi-a plătit datoriile pe care le are faţă de angajaţi. Începând cu luna mai, angajaţii au primit, în loc de salarii, promisiuni. „După schimbarea conducerii societăţii, în octombrie, am început să primim o parte din salariile restante. Ni s-au plătit salariile pe iunie şi iulie, iar acum, după Crăciun, am primit avansul pe septembrie, adică aproximativ 400 de lei”, a declarat liderul Sindicatului din cadrul CFR Feribot, Florin Ghinea. El a adăugat că, în prezent, conducerea societăţii mai trebuie să plătească lichidările pe august şi septembrie, salariile întregi pe octombrie şi noiembrie şi avansul pe decembrie. În ceea ce priveşte avansul încasat de angajaţi zilele acestea, banii s-au dus, deja, pe plata datoriilor. „Situaţia este foarte tensionată. Am ajuns să ne bucurăm când primim dreptul nostru. Momentan, nu putem să plecăm nici în altă parte (dacă am avea noroc să găsim un alt loc de muncă în condiţiile crizei) pentru că încă nu ne-am primit toţi banii şi dacă plecăm riscăm să nu mai vedem nimic”, a precizat Florin Ghinea. Liderul sindical a precizat că situaţia societăţii este foarte gravă, din cauza managementului defectuos CFR Feribot având datorii la furnizori încă din 2008.

CONDIŢII DE LUCRU INUMANE. Fără salariile plătite la timp, angajaţii societăţii sunt nevoiţi, de cele mai multe ori, să se împrumute pentru a putea veni la muncă (transport, pachet etc.). „Dacă nu mai sunt fonduri şi societatea nu este profitabilă, atunci măcar să declare insolvenţa, să ne plătească salariile şi să terminăm cu această situaţie”, a spus Florin Ghinea. El a adăugat că, odată cu venirea frigului, condiţiile de muncă ale celor 63 de angajaţi rămaşi (personalul necesar pentru întreţinerea navelor) sunt din ce în ce mai grele, neexistând căldură la bordul navelor. Potrivit sindicaliştilor, statul român, printr-o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, a decis ca cele două nave aparţinând CFR Feribot - Mangalia şi Eforie - să fie păstrate în stare de funcţiune. Mai mult, în răspunsul trimis de Secretariatul CSAT sindicaliştilor, pe 17 februarie 2010, se spune că „autorităţile publice cu sarcini în domeniu sunt obligate în continuare să asigure capacităţile şi eficienţa utilizării unor nave viabile din punct de vedere tehnic şi operaţional”. Cu alte cuvinte, Ministerul Transporturilor şi CFR Marfă ar fi trebuit nu numai să menţină cele două nave în stare de funcţionare (ceea ce nu s-a întâmplat, în prezent feriboturile fiind ţinute în stare de conservare), ci şi să dezvolte linia de feribot, care face parte din Coridorul IV Pan European, care ar trebui să facă legătura cu Asia.