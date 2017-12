Angajaţii CFR Feribot, la un pas de a rămâne pe drumuri!

Angajaţii societăţii CFR Marfă - filiala Transport Maritim şi de Coastă CFR Feribot Constanţa sunt nevoiţi, în continuare, să facă sacrificii imense pentru a putea supravieţui de la o zi la alta, în condiţiile în care mulţi dintre ei nu şi-au mai primit salariile de aproape un an. „Este foarte grav ce se întâmplă în societatea noastră. Am dat în judecată compania pentru a ne recupera salariile, dar instanţa ne tot amână. Nu mai putem continua mult aşa. Am fost dat în judecată şi risc să-mi pierd casa dacă nu îmi plătesc datoriile la întreţinere şi la bancă, iar în această situaţie sunt foarte mulţi dintre colegii mei”, a declarat liderul Sindicatului din cadrul CFR Feribot, Viorel Călin. Potrivit liderului, o parte din salariaţi nu şi-au mai primit salariile din decembrie 2010 (cei cu salarii mai mari). „Angajaţii care au salarii mai mici nu şi-au mai primit drepturile din ianuarie-februarie 2011. Vrem să muncim, dar nu suntem lăsaţi”, a mai spus Viorel Călin. El este decis să trimită o scrisoare ministrului Transporturilor, Anca Boagiu, în care să-i descrie situaţia angajaţilor şi să ceară rezolvarea situaţiei. Singura salvare a salariaţilor din cadrul CFR Feribot, liniile regulate de transport marfă pe Marea Neagră, între Portul Pendik (Istanbul, Turcia) şi Portul Constanţa întârzie să fie deschise din cauza problemelor întâmpinate de tirurile turceşti în vama din Constanţa. „Transportul a decurs fără probleme, însă au apărut complicaţii în vamă, unde tirurile turceşti au fost nevoite să stea patru zile”, a declarat directorul CFR Marfă - filiala Transport Maritim şi de Coastă CFR Feribot, Marian Ionescu.

CINCI ORE ÎN PORT, PATRU ZILE ÎN VAMĂ El a precizat că s-a cerut modificarea normelor în aşa fel încât o maşină să nu petreacă mai mult de 24 de ore în vamă.

MARIAN IONESCU: „ESTE INACCEPTABIL CA VAPORUL SĂ FIE DESCĂRCAT ÎN CINCI, ŞASE ORE, IAR APOI TIRURILE SĂ STEA ÎN VAMĂ PATRU ZILE. VAMA TREBUIE SĂ SE ORGANIZEZE ÎN AŞA FEL ÎNCÂT ASTFEL DE EVENIMENTE SĂ NU SE MAI ÎNTÂMPLE. DEGEABA SUNT OBŢINUTE CONTRACTE PENTRU PORT DACĂ ÎN VAMĂ SE ÎNTÂMPLĂ AŞA CEVA!”

Amintim că, la începutul acestui an, administraţiile Porturilor Constanţa şi Pendik (Istanbul, Turcia) au semnat un protocol de colaborare privind deschiderea unor linii regulate de transport marfă pe Marea Neagră. Prima cursă, de probă (pentru identificarea problemelor care pot apărea pe traseu), a avut loc pe 20 noiembrie. După rezolvarea problemelor din vamă, cursele de probă vor fi realuate. Deschiderea liniei regulate de transport marfă Constanţa – Pendik va aduce CFR Feribot cel puţin 25.000 de euro pe lună, ceea ce ar rezolva problema salariilor restante, şi va demonstra că linia de feribot este rentabilă, strângându-se suficienţi bani pentru darea în folosinţă a uneia din cele două nave feribot româneşti (Mangalia şi Eforie).