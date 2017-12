Angajaţii CFR Feribot, lăsaţi să moară de foame

Societatea CFR Marfă - filiala Transport Maritim şi de Coastă CFR Feribot Constanţa încă nu şi-a plătit datoriile pe care le are faţă de angajaţi. Din decembrie 2010, angajaţii au primit, în loc de salarii, promisiuni. „De mai bine de nouă luni nu ne-am primit banii. Personal, am fost nevoit să mănânc, trei zile la rând, cartofi fierţi la fierbător, pentru că nu aveam bani de butelie. Am dat în judecată societatea şi sperăm că vom reuşi să ne obţinem, într-un final, banii”, a declarat liderul Sindicatului din cadrul CFR Feribot, Viorel Călin. Pentru a putea supravieţui, angajaţii CFR Feribot au ales să muncească ca paznici, pentru a putea aduce acasă nişte bani. „Pe lângă banii câştigaţi asigurând paza port-vagoanelor, conducerea societăţii ne mai dădea câte o sută de lei pe lună, să avem cu ce să ne plătim întreţinerea sau să ne cumpărăm câte ceva de mâncare”, a spus Călin Viorel. El a precizat că sunt salariaţi ai CFR Feribot care au fost daţi în judecată de asociaţiile de proprietari pentru că nu şi-au plătit facturile la întreţinere. Liderul sindical a precizat că situaţia societăţii este foarte gravă, din cauza managementului defectuos CFR Feribot având datorii la furnizori încă din 2008. Potrivit sindicaliştilor, statul român, printr-o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, a decis ca cele două nave aparţinând CFR Feribot - Mangalia şi Eforie - să fie păstrate în stare de funcţiune. Mai mult, în răspunsul trimis de Secretariatul CSAT sindicaliştilor, pe 17 februarie 2010, se spune că „autorităţile publice cu sarcini în domeniu sunt obligate în continuare să asigure capacităţile şi eficienţa utilizării unor nave viabile din punct de vedere tehnic şi operaţional”. Cu alte cuvinte, Ministerul Transporturilor şi CFR Marfă ar fi trebuit nu numai să menţină cele două nave în stare de funcţionare (ceea ce nu s-a întâmplat, în prezent feriboturile fiind ţinute în stare de conservare), ci şi să dezvolte linia de feribot, care face parte din Coridorul IV Pan European, care ar trebui să facă legătura cu Asia.