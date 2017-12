Angajaţii CFR vor intra în grevă generală

Angajaţilor companiilor feroviare din subordinea MTI le-au expirat contractele colective de muncă la 31 ianuarie şi, până în prezent, nu au semnat niciun act adiţional sau un nou contract, astfel, în orice moment pot declanşa conflicte de muncă, au declarat reprezentanţii sindicatelor. \"Până la 31 ianuarie se puteau semna acte adiţionale de prelungire la contractele pentru perioada 2009-2010, dar după această dată nu se pot încheia decât noi contracte colective de muncă pe o perioadă de 12 luni\", spun sindicaliştii feroviari. Potrivit acestora, conducerea Ministerului Transporturilor şi administraţiile societăţilor motivează întârzierea prin aceea că nu au fost aprobate bugetele de venituri şi cheltuieli pe 2011. \"Am stat şi doi ani fără bugeturi de venituri şi cheltuieli aprobate, dar am avut contracte de muncă, asta nu este o motivaţie\", susţin sindicaliştii. Aceştia speră ca feroviarii să nu fie împinşi spre declanşarea conflictului de muncă şi implicit a grevei generale. \"Pentru că şi aşa nemulţumirile angajaţilor CFR sunt destul de multe, este posibil să îi scăpăm din mână. Din acest moment, se pot declanşa conflictele de muncă, pentru că nu suntem sub incidenţa contractelor colective de muncă\", au precizat reprezentanţii sindicatelor. Totodată, aceştia au precizat că de săptămâna viitoare se vor demara formalităţile pentru declanşarea conflictelor de muncă prin încetarea activităţii, într-o primă fază patru ore, după care ar putea intra în grevă generală. Preşedintele Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă, Iulian Mantescu, declara, la începutul lunii ianuarie, că 7.000 de feroviari vor fi disponibilizaţi de la CFR Marfă,CFR Infrastructură şi CFR Călători, iar veniturile vor fi reduse cu 25% prin neacordarea primelor de Crăciun, Paşte şi prima de recuperare forţă de muncă.