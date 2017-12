Angajaţii din penitenciare au protestat în faţa Ministerului Justiţiei

Peste 1.000 de angajaţi din sistemul penitenciar, îmbrăcaţi în uniforme, au pichetat ieri sediul Ministerului justiţiei, scandînd lozinci prin care au cerut demisia ministrului Cătălin Predoiu, a conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi plata unor sporuri. Mitingul de protest a fost organizat de Sindicatul Naţional al Lucrătorilor din Penitenciare (SNLP) şi Federaţia Sindicatelor din Administraţie Naţională a Penitenciarelor (FSANP). Gardienii au venit cu zeci de pancarte pe care au scris sloganuri împotriva ANP şi au solicitat demiterea din funcţie a subsecretarului de stat Radu Ragea. Protestatarii au înaintat o petiţie adresată ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, căruia îi cer să se implice în rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Sindicaliştii solicită suplimentarea bugetulului ANP cu suma necesară asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă şi finanţarea unui program de investiţii în infrastructură şi logistică. “ANP are nevoie de 112 milioane lei pentru a supravieţui în acest an. În 2009 bugetul ANP a fost la 85% faţă de 2008, şi la 55,7% faţă de necesar. Investiţiile în sistemul penitenciar s-au redus cu 84%. Această situaţie trebuie să înceteze”, se arată în documentul înaintat de sindicalişti. Aceştia mai cer redirecţionarea unor sume din bugetul Ministerului Justiţiei pentru plata facturilor penitenciarelor şi a drepturilor salariale. Sindicaliştii reclamă şi “incompetenţa” conducerii sistemului penitenciar. Aceştia susţin că ANP a promovat, fără să accepte consultarea şi fără să facă un studiu de impact anterior, o serie de decizii care au triplat unele categorii de cheltuieli bugetare. “Este momentul să recunoaşteţi că nu aţi ştiut să vă alegeţi colaboratorii şi să luaţi o hotărîre liberă de influenţe politice şi de compromisuri. Radu Ragea a împins sistemul penitenciar în haos, iar conducerea ANP demonstrează că nu are minimele abilităţi manageriale. Avînd în vedere incompetenţa demonstrată precum şi lipsa de transparenţă în actul managerial cerem demiterea lui Radu Ragea, subsecretar de stat în MJLC - coordonatorul activităţii sistemului penitenciar şi a întregii conduceri a ANP”, se mai arată în petiţie. Sindialiştii mai spun că, de cînd au început acţiunile de proteste, adică de două săptămîni, nu au fost invitaţi la dialog. Mai mult, ei susţin că liderii sindicali au fost ţinta unor acţiuni de intimidare orchestrate de Direcţia de Prevenire a Criminalităţii şi Terorismului. Pe de altă parte, reprezentanţii ANP au precizat că Acordul Colectiv - una din revendicările principale la declanşarea conflictului de muncă de către angajaţii din sistem - a fost semnat în 26 iunie de organizaţiile sindicale, astfel că protestul organizat ieri nu are fundament obiectiv. Cu toate acestea, conducerea instituţiei a anunţat că a luat act de solicitările sindicaliştilor şi caută soluţii pentru rezolvarea problemelor din sistemul penitenciar. Protestul angajaţilor din penitenciare s-a încheiat conform progamului, la orele 13.00, după ce reprezentanţii sindicaliştilor chemaţi pentru negocieri la ora 11.00 şi, ulterior, rugaţi să mai aştepte au refuzat întîlnirea cu şefii Ministerului Justiţiei.