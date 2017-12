Angajaţii Poştei Române au plantat peste 12.600 de puieţi

Poştaşi din toată ţara au plantat peste 12.600 de puieţi, în cadrul programului de reîmpădurire “Luna Pădurii” lansat de Romsilva în primăvara acestui an. Numărul total al puieţilor plantaţi de către angajaţii Poştei Române a fost de cîteva ori mai mare decît ţinta de 2.500 fixată înainte de demararea campaniei de reîmpădurire. Plantările au avut loc în cadrul unui program de educaţie ecologică initiat de Poşta Română, care şi-a propus să încurajeze voluntariatul în rîndul salariaţilor, prin sensibilizarea acestora în legătură cu rolul important pe care protecţia mediului îl are pentru dezvoltarea durabilă a României. Scopul final al acţiunii a fost acela de a planta în întreaga ţară un număr echivalent cu numărul arborilor tăiaţi pentru producerea celor 130 de tone de hârtie consumată în cadrul Poştei Române. Poşta Română este o companie responsabilă, preocupată de protejarea mediului înconjurător. Compania a iniţiat în ultima perioadă o serie de măsuri menite să reducă poluarea: înlocuirea integrală a parcului auto, dezvoltarea de programe de gestionare a deşeurilor, a apei şi a energiei electrice etc. Poşta Română este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale şi se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (75% din pachetul de acţiuni) şi Fondul Proprietatea (25% din pachetul de acţiuni). Compania are în prezent peste 35.000 de salariaţi şi o reţea de peste 7.100 subunităţi poştale la nivel naţional.