Angajații Primăriei iau spațiile verzi la puricat. Vezi zonele vizate!

14:11:23 / 16 Iunie 2017

Cum se efectueaza aceste lucrari??Un bloc da, 7 nu???

Sunt curioasa unde si cum se realizeaza aceste lucrari, caci eu locuiesc in Faleza N si a trebuit sa-mi cumpar foarfeca mare si sa tai gardul viu din fata blocului, deoarece ajunsese in dreptul etajului 1.Nu mai spu de sapat, plantat flori...etc.Cred ca nici pomii nu se mai toaleteaza, caci nu I-am vazut taiati, nici dati cu var.Ce sa spun???Rusine!!!Unde sunt persoanele responsabile cu supervizarea acestor lucrari?Se fac pentru fiecare bloc in parte???De ce nu le vedem?M-am uitat si pe stradute in oras, si am observant ca sunt zone (blocuri unde s-a taiat gardul viu, iar scari de langa sau chiar blocuri.....nu).La noi nu se face treaba, iar Primaria este prea toleranta cu angajatii de la Pomaconst sau cum se numeste firma care se osupa de toate aceste lucrari.RUSINE, RUSINE, RUSINE!!!Orasul nostrum este fff murder, plini de cani care te ataca pe strada si oameni fara adapost care isi fac nevoile si dorm oriunde.Imi pare rau ca ne batem joc de acest oras minunat. :( :( :( :( :( :(