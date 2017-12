Angajaţii Urgenţei au primit tichetele de masă cu o întîrziere de 12 zile

În ianuarie 2007, Unitatea de Primire Urgenţe (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean a trecut în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice (MSP). Acest lucru înseamnă că personalul care lucrează în UPU primeşte salariile direct de la MSP, spre deosebire de celelalte cadre medicale care lucrează în spital şi care sînt plătite din fondurile obţinute de unitatea sanitară. Se pare, însă, că acest transfer în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice a fost în detrimentul angajaţilor care nu şi-au primit salariile la timp. Luna aceasta salariile au ajuns pe cardurile salariaţilor de abia pe 22 noiembrie, deşi trebuia să fie încasate de pe 15 noiembrie. Cadrele medicale susţin că această situaţie nu este singulară pentru că povestea persistă de cîteva luni. Angajaţii din Urgenţă sînt în continuare nemulţumiţi pentru că au primit bonurile de masă de abia ieri. “Bonurile trebuia să le luăm tot pe 15 ale lunii. Am putea înţelege o amînare de două zile, nu de 12 zile. Nu este normal ce ni se întîmplă. Am ajuns să fim căutaţi de reprezentanţi ai băncilor pentru că nu avem bani să ne plătim creditele la timp. Trebuie să plătim sancţiuni în fiecare lună şi nu ne putem baza pe bonuri pentru a cumpăra diferite produse, pentru că niciodată nu le primim la timp”, a spus Valeria Vrînciu, una dintre infirmierele din Urgenţă. Conducerea spitalului se disculpă şi susţine că nu are nicio vină pentru această întîrziere, singurii vinovaţi fiind reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice.