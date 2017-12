Angajatorii constănţeni „la negru”, pasibili de închisoare?

05:34:23 / 17 Ianuarie 2014

poate ii obligati pe angajatori sa dea si salarii mai mari salariatilor. ca daca vom merge cu aceste salarii o sa ajungem o tara de asistati sociali la pensie.si asa de acum am inceput cu aceste pensii mici.toate guvernele care au fost erau in capitalisn si prostimea in comunism ma refer la salarii si pensii ca avem majoritatea la fel de mici.