Angajatorii de pe litoral caută disperaţi forţă de muncă!

13:38:11 / 12 Aprilie 2014

eu

Situatia e nasoala rau, dar e si mai nasoala daca o acceptam. Eu am avut un job la un omv, salariu minim binenteles, targhet (daca nu il faceai taia din minimul binenteles), ore suplimentare neplatite, sarcini care nu erau de functia mea, spalari de creier de la patron ca sa ''motiveze''angajatii, sfaturi de la patron cum sa fac sa-mi iasa spaga( si nu legale), wc-uri de spalat etc...am rupt usa dupa o luna... la fel si la alte 2 joburi unde am dat peste aceleasi chestii, pana cand am gasit ceva uman si o renumeratie putin mai mare. Ideea e ca am refuzat sa fiu sclav pe plantatie, si pe minim pe economie, ca am si eu o viata la care daca nu ma gandesc eu atunci credeti ca patronii si statul se gandeste?! In nici un caz! Asa ca nu mai acceptati rahaturi ca nu o sa fie mai bine ci o sa fie din ce in ce mai rau! DACA TE MULTUMESTI CU PUTIN ASTEAPTATE SA TI SE DEA DIN CE IN CE MAI PUTIN, ASTA E REALITATEA! DESTEPTATI-VA OAMENILOR!