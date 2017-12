Angajatorii găsesc cu greu oameni calificaţi

Angajatorii găsesc cu greu personal potrivit pentru posturile de meseriaş calificat, inginer, reprezentant de vânzări, manager de proiect sau director IT, potrivit unui studiu al companiei de resurse umane ManpowerGroup. „Ponderea angajatorilor care se confruntă cu dificultăţi a scăzut cu 14% faţă de anul trecut, când angajatorii din România se aflau pe locul 7 global în privinţa percepţiei deficitului de talente, dar continuă să fie superioară atât mediei globale, cât şi celei din regiunile Europa, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (EMEA), cu 4%”, se arată într-un comunicat al Manpower Group România privind studiul „Deficitul de talente”. În ultimii şapte ani meseriaşii calificaţi (zidari, instalatori, sudori, zugravi, tâmplari, electricieni etc.) şi inginerii au alternat pe primele două locuri din top, fiind singurele poziţii care nu au lipsit niciodată de pe lista posturilor greu de ocupat. În acest an au intrat în top şi managerii de proiect şi managerii/directorii IT. Comparativ cu anul trecut, se remarcă o creştere a dificultăţii de identificare a talentelor din IT nu doar la manageri şi directori, aflaţi pe locul al cincilea în top, ci şi în privinţa personalului IT de nivel mediu şi junior, aflat pe locul al şaptelea, în urcare cu o poziţie din 2013 încoace. Totodată, a devenit mai dificilă şi recrutarea în vânzări, reprezentanţii de vânzări urcând de pe poziţia a şasea pe cea de-a treia, renvenind în top, pentru prima dată din 2011 până în prezent, managerii de vânzări, pe care angajatorii îi plasează pe locul al nouălea ca dificultate. Deficitul de talente continuă să fie acut şi în privinţa personalului administrativ şi financiar, perceput ca al zecelea în top, dar presiunea acestuia a scăzut faţă de 2013, când angajatorii îi plasau printre primele cinci posturi pentru care găseau greu candidaţii potriviţi. „Principala cauză a dificultăţilor indicate de angajatori nu este lipsa candidaţilor, care îi afectează doar în proporţie de 30%, ci lipsa competenţelor profesionale specifice postului, pe care o reclamă mai mult de jumătate dintre cei chestionaţi. Aceasta este o problemă sistemică, a cărei rezolvare nu apare de la un an la altul”, a declarat directorul general al ManpowerGroup România, Valentin Petrof.