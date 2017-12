Angajatorii pot fi amendaţi pentru… incompetenţa Ministerului Muncii

Modificările aduse contractului colectiv de muncă privind salariul minim pe economie în 2006 îi debusolează chiar şi pe cei mai avizaţi cunoscători ai legislaţiei muncii. Legea stabileşte salariul minim pe economie la 3.700.000 de lei vechi, are ca dată de aplicare 1 aprilie, a fost înregistrată la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pe 3 aprilie, publicată în Monitorul Oficial pe 2 mai, însă încalcă flagrant normele contractelor de muncă. Cu toate că nu au avut şansa de a înregistra modificările salariale la niciuna dintre cele trei date care rezultă din document, angajatorii sînt pasibili de amenzi din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru “încălcarea legii”.

Pentru al doilea an consecutiv, România are două salarii minime pe economie. În urma tratativelor dintre reprezentanţii sindicatelor, patronatelor şi cei ai Executivului au stabilit că salariul minim "negociat" prin contractul colectiv de muncă la nivel naţional în 2005, a fost de 3.300.000 de lei vechi. Cu toate acestea, pe parcursul anului trecut, angajaţii care au intrat sub incidenţa legii au încasat doar 3.100.000 de lei vechi. Presiunile constante ale marilor confederaţii sindicale din această primăvară au făcut ca autorităţile să se aşeze, din nou, la masa negocierilor. Prin negocierea contractului colectiv de muncă pe 2006, Guvernul a acceptat pentru angajaţii societăţilor cu capital privat şi de stat, un salariu minim de 3.700.000 de lei vechi, în vreme ce remuneraţia personalului din sistemul bugetar a rămas la nivelul anului trecut.

Brambureala proverbială a reprezentanţilor Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF) a făcut ca punerea în aplicare a actului normativ să creeze panică în rîndul angajatorilor. Prima inadvertenţă face trimitere la perioada în care intră în vigoare noile reglementări. Deşi prin lege angajatorii sînt obligaţi să majoreze salariul minim începînd cu 1 aprilie, modificările legislative au fost înregistrate la MMSSF, abia pe 3 aprilie! Şi asta în condiţiile în care legea contractelor de muncă nr. 130/1996 stipulează că orice modificare intră în vigoare doar în momentul înregistrării la MMSSF. Cu alte cuvinte, "specialiştii" MMSSF au încurcat borcanele, de vreme ce este clar că în aceste condiţii legea se aplică din 3 aprilie! Mergînd mai departe pe firul raţionamentului se observă că legea a fost publicată în Monitorul Oficial din 2 mai, funcţionarii direcţiilor de muncă aflînd de el abia în urmă cu două săptămîni! "Foarte mulţi administratori de firme au fost în imposibilitatea de a-şi înregistra documentele de plată către salariaţi, dar şi datoriile către bugetul de stat. Legea nu se aplică retroactiv situaţie în care, angajaţii care vin pentru a solicita înregistrarea contractelor pentru data de 1 aprilie, au posibilitatea de a fi introduşi în baza de date doar cu data curentă", a declarat directorul executiv al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie (DMSSF) Constanţa, Daniela Dragomir. Pe lîngă faptul că sînt puşi inutil pe drumuri şi primesc observaţii din partea instituţiei constănţene, angajatorii se pot alege cu amenzi usturătoare din partea Inspectoratului Teritoarial de Muncă (ITM) pentru "încălcarea" legii. Totuşi, reprezentanţii ITM susţin că pînă la reglementarea situaţiei nu vor efectua astfel de controale. Cei mai mulţi agenţi economici sînt de-a dreptul buimaci şi dau vina pe autorităţile care ar fi trebuit să anunţe din timp contribuabilii. "Este vorba de incompetenţă din partea celor plătiţi din banii publici pentru a rezolva problemele de muncă. Cu toate că sîntem bine intenţionaţi în respectarea prevederilor legale, practic, sîntem între ciocan şi nicovală", a declarat Ion Avram, patronul unei societăţi constănţene.