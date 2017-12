Angajatorii străini caută medici, ingineri şi bucătari

Mai mulţi angajatori străini caută, prin reţeaua europeană de ocupare Eures, medici, ingineri sau bucătari, pentru care oferă salarii de până la 60.000 de euro anual. Prin reţeaua europeană de ocupare, Irlanda anunţă vacantarea a 40 de posturi de tranşator de carne. Pentru ocuparea acestor posturi, candidaţii trebuie să vorbească limba engleză. Salariul oferit este de 8,65 de euro pe oră. În Ungaria sunt disponibile patru posturi de inginer mecanic, pentru care se cer studii superioare, experienţă, cunoştinţe de limbă maghiară, germană şi engleză. Angajatorii nu precizează ce salarii oferă. În Norvegia pot fi ocupate două posturi de bucătar pentru preparate indiene de către persoane calificate şi cu experienţă de cinci-zece ani. Candidaţilor li se cer bune cunoştinţe de limbă engleză şi li se oferă un salariu anual cuprins între 31.000 şi 43.000 de euro brut/an, în funcţie de calificare şi experienţă. În Danemarca pot să îşi găsească un loc de muncă medicii, fiind anunţate cinci posturi libere în specializările psihiatrie, radiologie, cardiologie, ginecologie şi geriatrie. Salarizarea se va face conform contractului colectiv în domeniu, venitul estimativ de pornire în primele luni fiind în jur de 6.000 - 7.000 de euro brut pe lună. În Spania, o multinaţională din domeniul IT caută zece consultanţi junior care să aibă diplomă de inginer, minimum doi ani de experienţă IT şi permis de muncă CE obligatoriu. O altă multinaţională, tot cu sediul în Spania, caută patru web designeri şi un manager de proiect, pentru acesta din urmă precizând că oferă un salariu cuprins între 35.000 şi 60.000 de euro brut pe an.