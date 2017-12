Angajatul unui liceu a predat Poliţiei o borsetă cu 2.400 lei găsită pe stradă

Un bărbat ca lucrează ca informatician la Liceul Teoretic din Costeşti (Argeş) a găsit pe stradă, astăzi, o borsetă în care se aflau 2.400 de lei, sumă care reprezintă salariul său pe o lună și jumătate, el ducând banii la poliţie, de unde au fost recuperaţi de către persoana care îi pierduse. Informaticianul Liceului Teoretic din Costeşti, Argeş, Gheorghe Alexe, a dus, miercuri, la poliţia din localitate o borsetă cu bani pe care a găsit-o în faţa liceului la care lucrează. Bărbatul a declarat că astăzi a ajuns la serviciu şi când a parcat maşina în faţa şcolii unul dintre elevi i-a spus că a găsit o borsetă cu bani pe care a aruncat-o într-o baltă. "Am mers, am ridicat borseta şi am constatat că, într-adevăr, era plină cu bani în ambele compartimente. Am dus-o la poliţie imediat. Am înţeles că o pierduse o barmaniţă de la un local din oraş. Deja cei cărora le aparţin banii erau acolo, să reclame pierderea", a spus informaticianul. El a precizat că în borsetă nu se afla niciun document şi că nu a numărat suma de bani din interiorul acesteia, ci a dus-o direct la poliţie, reprezentanţii IPJ Argeş afirmând ulterior că în borseta găsită se aflau 2.400 lei. Întrebat dacă consideră gestul său ca fiind unul ieşit din comun, Gheorghe Alexe a spus că "orice om de bună credinţă ar fi procedat la fel". Conform acestuia, banii pe care i-a predat la Poliţie reprezintă salariul său pe aproape o lună şi jumătate.