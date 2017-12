Angela Gheorghiu, la un pas de a rata apariţia în faţa publicului român

Prima reprezentaţie din acest an a spectacolului „La Rondine“, de Giacomo Puccini, transmisă în direct şi în România de la Metropolitan Opera din New York, a fost aproape să fie anulată în ultimul moment, din cauza îmbolnăvirii sopranei românce.

Sîmbătă seară, cu puţin timp înainte de ridicarea cortinei, survenită cu aproape 10 minute întîrziere după ora anunţată, artista a revenit asupra deciziei iniţiale şi a hotărît să susţină spectacolul, ţinînd cont şi de importanţa evenimentului pentru publicul din România, pe care, de altfel, l-a şi salutat.

„La Rondine“ a reprezentat primul spectacol de operă difuzat în direct într-un cinematograf din România şi marchează începutul unei serii de transmisii live care vor avea loc, pe parcursul întregului an 2009, la singurul cinematograf 100% digital din România, Cinema Light din Bucureşti.

Premiera de sîmbătă nu a reuşit să umple sala din Capitală, doar 100 de spectactori fiind martori ai transmisiunii în direct de la New York. Printre aceştia s-au numărat şi membri ai familiei Angelei Gheorghiu. Fiica adoptivă a sopranei, Ioana, a urmărit spectacolul la Cinema Light alături de bunica sa, pentru că îşi doreşte să fie prezentă, ori de cîte ori poate, la reprezentaţiile spectacolelor în care apare Angela Gheorghiu.

În opera „La Rondine“, Angela Gheorghiu interpretează rolul Magdei, femeia captivă, care preferă să piardă totul pentru dragostea adevărată, în timp ce soţul sopranei, Roberto Alagna, este Ruggero, tînărul care ştie că nu va iubi decît o singură dată în viaţă şi care îşi caută perechea.

Din distribuţie, alături de Lisette Oropesa şi Samuel Ramey, face parte şi tînărul tenor român Marius Brenciu, care consideră că transmisiunea în direct, în întreaga lume, „nu poate fi decît benefică pentru cariera unui tînăr cîntăreţ“.

Prestaţia cuplului format din soprana Angela Gheorghiu şi tenorul Roberto Alagna a stîrnit opinii controversate în presa internaţională. Astfel, corespondenţii Associated Press consideră că cei doi „împărtăşesc o sincronicitate vocală şi o electricitate emoţională care ţin audienţa internaţională în tensiune maximă”. Chiar dacă, la rîndul lor, criticii de la The New York Times au cuvinte de laudă pentru spectacol, ei nu au ezitat să remarce unele „probleme tehnice“ ale interpretării celor doi protagonişti.

Angela Gheorghiu si Roberto Alagna s-au cunoscut acum 13 ani, în 1996, atunci cînd au repetat şi cîntat împreună în opera „Boema“, de Puccini. Au două fiice, Ioana, în vîrstă de 20 de ani, şi Ornella, de 17 ani. Prima a fost născută de sora Angelei Gheorghiu, care a decedat într-un accident rutier, iar Ornella este fiica lui Alagna dintr-o căsătorie anterioară, soţia artistului murind în urma unor complicaţii medicale.