Angela Gheorghiu şi Roberto Alagna, din nou împreună

Soprana Angela Gheorghiu a anunţat, recent, că s-a împăcat cu soţul ei, tenorul Roberto Alagna. „Suntem din nou împreună\", a declarat Angela Gheorghiu într-un interviu acordat site-ului express.co.uk. „Nu avem nevoie să organizăm o conferinţă de presă pentru a anunţa acest lucru. În ultimele şase luni mi-am făcut timp pentru a mă întâlni cu Roberto, iar el a procedat la fel pentru a se întâlni cu mine. Doar că nu am spus nimănui acest lucru\", a menţionat cântăreaţa. „Nu regret despărţirea noastră, deoarece a fost alegerea mea, însă am luat decizia de a nu mai cânta împreună. Am făcut acest lucru deja de foarte multe ori. De fapt, în ultimii zece ani, am cântat împreună în aproape 90% dintre concertele pe care le-am susţinut. Aveam nevoie de o schimbare şi am vrut să cânt şi alături de alţi tenori. Întotdeauna îmi urmez instinctul\", a adăugat ea.

Ca parteneri de scenă, cei doi artişti, care s-au căsătorit în 1996, au cântat împreună unele dintre cele mai celebre tragedii din muzica de operă care au avut ca temă centrală dragostea: „Boema\", „Traviata\" şi „Romeo şi Julieta\". Pentru mulţi dintre pasionaţii de operă, cuplul Gheorghiu-Alagna reprezenta răspunsul lui Puccini în faţa celebrităţii cuplului Victoria şi David Beckham, însă, potrivit editorilor site-ului express.co.uk, relaţia dintre cei doi artişti de operă semăna mai mult cu turbulenta relaţie dintre Elizabeth Taylor şi Richard Burton.

În urmă cu doi ani, Roberto Alagna a anunţat public că s-a despărţit de Angela Gheorghiu, iar soprana a criticat, la rândul ei, în termeni duri, trecutul de cântăreţ de cabaret al soţului ei, dar şi gelozia acestuia manifestată atât faţă de cariera ei de succes, cât şi faţă de ceilalţi tenori alături de care ea cânta pe scenă. Soprana română va cânta în iulie, la Londra, în două proiecte importante puse în scenă la Royal Opera House - „Tosca\" şi „Faust\". Aceasta va susţine şi un mult aşteptat concert la sala O2 din Londra, alături de celebrul tenor Placido Domingo. „Lui Roberto îi vine să-l omoare. Însă acest lucru nu se va petrece acum\", a glumit artista.