Angela Gheorghiu susţine primul masterclass din carieră

Soprana Angela Gheorghiu va susţine primul masterclass din carieră la Academia „Georg Solti” din Castiglione della Pescaia, Toscana, în iulie, în onoarea marelui dirijor care a marcat începuturile carierei sale internaţionale. Celebra româncă, una dintre cele mai apreciate voci ale scenei lirice internaţionale, va vorbi cu tinerii despre tehnicile de canto de care un artist dramatic are nevoie pentru a-şi susţine cariera internaţională.

„Frumuseţea vocii ei, calităţile sale vocale şi de actriţă au fost atributele care i-au convins pe maestrul Solti şi pe regizorul Richard Eyre să o distribuie în rolul Violettei (n. r. „Traviata”, de Verdi) la Covent Garden, la începutul strălucitoarei sale cariere internaţionale”, scrie pe site-ul academiei. „Suntem fericiţi că Angela Gheorghiu va fi cu noi vara aceasta pentru a continua visul lui Solti de a-i ajuta pe tinerii artişti şi de a le fi un mentor”, se mai arată pe site.

Până la masterclass, faimoasa soprană care a devenit un „superstar” al lumii operei, prin talentul său, dar şi prin personalitatea sa bine definită, va primi titlul de Artist al Păcii UNESCO la The Tuscan Sun Festival, de la Florenţa „în semn de recunoştinţă faţă de modul în care promovează respectul faţă de diversitate şi înţelegerea, prin muzică”. Angela Gheorghiu va cânta la festival pe 12 iunie, alături de tenorul Saimir Pirgu şi Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, sub bagheta dirijorului Eugene Kohn. Românca este invitată specială a festivalului The Tuscan Sun, alături de artişti precum John Malcovich şi Nigel Kennedy.