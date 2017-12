Faimoasa soprană Angela Gheorghiu va primi titlul de artist al păcii UNESCO la The Tuscan Sun Festival, care se va desfăşura în perioada 11 - 18 iunie, în oraşul italian Florenţa. Potrivit managementului sopranei, ea va cânta la festival pe 12 iunie, alături de tenorul Saimir Pirgu şi Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, sub bagheta lui Eugene Kohn. Românca este invitată specială a festivalului The Tuscan Sun, alături de artişti precum John Malkovich şi Nigel Kennedy.

Angela Gheorghiu primeşte titlul de artist al păcii UNESCO în „semn de recunoştinţă faţă de modul în care promovează respectul faţă de diversitate şi înţelegerea, prin muzică”.

Artiştii păcii UNESCO sunt personalităţi de renume internaţional care îşi folosesc influenţa, prestigiul şi carisma pentru a promova mesajele şi programele UNESCO. Printre artiştii păcii UNESCO se numără Shirley Bassey şi Celine Dion.

Angela Gheorghiu, născută pe 7 septembrie 1965, la Adjud, este un „superstar” al operei internaţionale, fiind, totodată, unul dintre cei mai bine vânduţi artişti români de muzică clasică. Lansarea sa în străinătate a avut loc în 1992, la Covent Garden, cu „Boema”, de Puccini. În acelaşi an, a debutat pe scenele renumitelor Metropolitan Opera din New York şi Opera de Stat din Viena. De atunci, soprana a cântat pe cele mai mari scene ale lumii.

În 2010, Angela Gheorghiu a primit titlul de artista anului la cea de-a XI-a ediţie a Classical Brit Awards, la Londra, trofeu pe care l-a câştigat şi în 2001. De asemenea, în 2010, soprana a fost decorată cu Ordinul „Steaua României” în grad de Comandor.