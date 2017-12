Angela Merkel, ocupată să salveze lumea

Cancelarul german, Angela Merkel, şi-a asigurat locul în istorie odată ce a obţinut al treilea mandat în vremuri destul de tulburi, din care, iată, a ieşit câştigătoare. A reuşit salvarea zonei euro, a demarat ample reforme pentru asanarea economiilor europene şi a sectorului bancar şi s-a plasat din nou pe prima poziţie a topului Forbes, fiind desemnată cea mai influentă femeie din lume. Este pentru a patra oară consecutiv când Angela Merkel se impune în clasamentul celor mai puternice femei din lume, ea menţinându-se în top de nouă ani din cei 11 în care s-a aflat la guvernare.

PRIETENUL LA NEVOIE... Acum, pare mai relaxată ca niciodată, chiar dacă nu este întru totul disponibilă. O scenă inedită s-a petrecut în emisiunea ”Vrei să fii milionar?”, difuzată de postul RTL. Concurentul Wolfgang Bosbach, de 61 de ani, deputat şi fost lider al grupului parlamentar al CDU din Bundestag, ar fi vrut să fie ajutat de cancelarul Angela Merkel la a 14-a întrebare, care valora 500.000 euro. După ce a epuizat celelalte variante de ajutor, lui Wolfgang Bosbach i-a venit ideea să o sune de pe telefonul său mobil pe Angela Merkel. După două încercări a renunţat, fiindcă prietenul apelat nu a putut fi contactat. ”Cred că se ocupă de salvarea lumii”, a afirmat omul politic, spre amuzamentul publicului. Liderul german a intervenit totuşi în emisiune, trimiţându-i lui Wolfgang Bosbach un mesaj pe telefonul mobil: ”OK, nu contează despre ce era vorba. Cu căldură, AM”, i-a scris cancelarul german concurentului. Wolfgang Bosbach nu a ştiut să răspundă la întrebarea: ”O maşină de spălat din RDG, model WM66, a ajuns celebră fiindcă utilizatorii puteau să o folosească şi la: a) producerea curentului electric; b) pregătirea conservelor de fructe; c) aspirarea prafului; d) recepţionarea unui post de radio vest-german? Răspunsul corect era b). Neputând conta pe ajutorul ultimului joker, concurentul a preferat să se retragă, câştigând 125.000 euro. De această sumă vor beneficia două fundaţii de ajutorare a copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi. Celălalt câştigător al serii este chiar postul RTL, care a anunţat, înainte de difuzarea emisiunii înregistrate, că ajutorul Angelei Merkel va fi solicitat la o întrebare ce ţine de fosta RDG, fără să spună mai mult. Rezultatul a fost o cotă de piaţă de 26% şi nouă milioane de telespectatori.

JUSTIŢIA ARE CUVÂNTUL Tinereţea petrecută pe vremea RDG i-a adus cancelarului german o mare aversitate faţă de programele de supraveghere a telecomunicaţiilor desfăşurate de Agenţia americană pentru Securitate Naţională (NSA). Are locul asigurat în istorie, dar are ambiţia să devină şi liderul european care a schimbat legislaţia privind protecţia datelor personale ale cetăţenilor. În plus, este şi cel mai vehement dintre oamenii de stat europeni privind clarificarea scandalului de spionaj cu SUA. Angela Merkel nu pare deloc dispusă să treacă cu vederea incidentul, aşa că justiţia germană va investiga în legătură cu presupusa spionare a telefonului său mobil de către serviciile secrete americane, fapt dezvăluit de fostul consultant NSA Edward Snowden. ”Doresc să deschid o anchetă în legătură cu ascultarea convorbirilor de pe telefonul mobil al cancelarului Merkel”, le-a spus procurorul federal german, Harald Range, ziariştilor, după o audiere în faţa unei comisii parlamentare. Ancheta este deschisă ”împotriva X”, a precizat magistratul Parchetului federal, cu sediul la Karlsruhe, şi se referă la fapte de spionaj şi activităţi în favoarea unui serviciu străin de informaţii. Cu toate acestea, oficialul a anunţat că nu va deschide o anchetă privind spionarea comunicaţiilor a milioane de cetăţeni germani.

Dezvăluirile fostului consultant NSA Edward Snowden au produs un şoc în Germania, acestea prezentând un sistem vast de monitorizare a conversaţiilor telefonice şi comunicaţiilor pe internet ale germanilor, ce a ajuns până la telefonul mobil al cancelarului Merkel, care a fost spionat timp de mai mulţi ani. Scandalul a afectat relaţiile Germaniei cu SUA, în mod tradiţional foarte apropiate.