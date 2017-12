Angela Merkel pledează pentru deschidere în relațiile comerciale ale UE

15:37:01 / 09 Martie 2017

intelegere de taina

Angela Merkel pledează pentru deschidere în relaţiile comerciale ale UE Duduia asta incepe incet sa-si dea arama pe fata. Cu alte cuvinte zice ca UK cam tre' sa ramana in piata unica chiar si fara sa cotizeze la bugetul european. Fii a dracu Europa cu liderii tai! Cu politica asta parsiva si cu "Europa in 7 viteze" eu cred ca ei vor sa se rupa cu totul de tarile estice. Aici pute ceva urat. Cum de exact inainte de Brexit au ajuns ei la "Europa cu doua viteze" si la politica de deschidere comerciala catre "restul lumii" (aka UK), nu cumva merg pe logica: de ce sa rupem noi (cei puternici) relatiile cu UK din cauza (emigrantilor) unor state est europe care oricum ne trag in jos.? Nu mai bine ii lasam pe ei deoparte si ne facem un nucleu dur din care sa faca parte si UK, unde sa se poata face schimburi comerciale si unde sa se circule liber fara prostimea din est? (mai ales ca UK nu este deranjata de cetatenii europei de vest) Bag mana in foc daca nu va fi asa.