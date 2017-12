Actriţa şi regizoarea americană Angelina Jolie a câştigat procesul în care era acuzată că a plagiat cartea unui jurnalist croat, pentru a realiza filmul “In The Land Of Blood And Honey”, pelicula care a reprezentat debutul său regizoral. Disputa referitoare la filmul regizat de Angelina Jolie a izbucnit la puţin timp după premiera oficială din 2011 a acestei pelicule, atunci când jurnalistul croat Josip J. Knezevic, care a adoptat pseudonimul James J. Braddock, a acuzat-o pe Angelina Jolie că filmul ei “In The Land Of Blood And Honey” plagiază romanul său “The Soul Shattering”. Cartea a fost publicată iniţial în 2007, sub titlul “Salamanje Duse”, alături de o versiune mai scurtă în limba engleză, “The Soul Shattering”. Potrivit afirmaţiilor jurnalistului croat, unul dintre producătorii filmului regizat de Angelina Jolie, Edin Sarkic, despre care se spune că a ajutat-o pe actriţa americană să obţină permisiunea de a filma în Sarajevo, a citit romanul “The Soul Shattering”, iar această carte ar fi influenţat considerabil scenariul filmului.

Atunci când cazul a fost prezentat în faţa judecătoarei Dolly Gee de la Tribunalul Districtual din Los Angeles, aceasta a decis că nu există nicio încălcare a drepturilor de autor. Judecătoarea americană spune că deşi atât cartea, cât şi filmul conţin scene de viol şi evadări din lagăre de concentrare, jurnalistul croat nu are dreptul să afirme că el este acela care a inventat conceptul de viol şi de crime de război. Jurnalistul croat are dreptul să facă recurs la această decizie judecătorească.