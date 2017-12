Majoritatea persoanelor care apelează la chirurgia estetică consideră că actriţa americană Angelina Jolie are cele mai frumoase buze din lume, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat în SUA. Acelaşi sondaj a constatat că actriţa americană Katie Holmes are cei mai frumoşi ochi, iar actriţa Jessica Biel are cel mai frumos corp. Atributele fizice ale celor trei actriţe s-au situat pe primul loc în topul Hollywood\'s Hottest Looks, realizat anual de Institutul de Chirurgie Estetică şi Reparatorie din Beverly Hills. Potrivit medicilor, clientele lor nu doresc să arate exact ca un star anume, ci doresc să aibă atribute fizice ale mai multor vedete. Astfel, potrivit aceluiaşi sondaj, cel mai frumos nas este cel al actriţei Katherine Heigl, star al serialului “Anatomia lui Grey”, în timp ce actriţa britanică Keira Knightley conduce detaşat în topul celor mai frumoşi pomeţi, iar Paris Hilton are cea mai frumoasă piele.

În ceea ce priveşte bărbaţii, Leonardo DiCaprio are cel mai frumos nas, jucătorul de fotbal David Beckham are cel mai frumos trup, în timp ce Daniel Craig, cel mai recent James Bond, are cei mai frumoşi ochi albaştri. George Clooney are cei mai frumoşi pomeţi, iar Matt Damon conduce în topul celor mai frumoase buze.

Angelina Jolie ocupă primele pagini ale tabloidelor cu zvonul legat de o nouă sarcină. Nu mai este nicio noutate că familia frumoasei Angelina Jolie şi a lui Brad Bitt se va mări. Dacă, pînă acum, doar fratele actriţei, James Haven, a ieşit la rampă să spună că perechea cea mai admirată de la Hollywood intenţionează să adopte o fetiţă din Africa, o publicaţie americană a făcut o dezvăluire şocantă: Angelina Jolie este însărcinată cu gemeni. Potrivit “Star Magazine”, vedeta a aflat chiar în cursul acestei săptămîni despre dubla reuşită. O sursă a declarat pentru revista citată: ”Brad şi Angelina sînt de-a dreptul extaziaţi. Dar sînt convins că vor urma şi alte adopţii”. Zvonurile că diva ar fi însărcinată au apărut chiar la începutul acestei luni, cu prilejul decernării Critics Choice Awards, cînd vedeta a apărut mai puţin scheletică decît ne obişnuise în ultimele luni. Un martor la eveniment a spus chiar că Angelina Jolie a băut doar apă, în timp ce partenerul ei consuma bere. Deţinătoarea premiului Oscar şi-a amînat chiar o călătorie în Europa, după ce a aflat de sarcina ei. Dacă excludem adopţia micuţei din Africa, numărul membrilor cuplului Brangelina se va ridica la şase. Astfel, Angelina Jolie îşi vede visul cu ochii: o familie numeroasă.